Oroszország;Moszkva;Vlagyimir Putyin;visszhangok;győzelem napja;győzelem napi parádé;

2023-05-09 13:36:00

Igen szerényen sikerült az idei győzelem napi ünnepség Moszkvában, mindössze egyetlen, második világháborús T–34-es gördült végig a Vörös téren

Légi bemutató nem is volt. Egy katonai szakértő szerint az oroszoknak Ramzan Kadirov csecsen vezetőtől kellett kölcsönkérniük 10 darab Remdiesel Ahmat Z-STS páncélozott harcjárművet a parádéhoz. A világhálón sokan gúnyolódtak is a parádén.

Igen szerényen sikerült az idei, keddi győzelem napi ünnepség Moszkvában, a Vörös téren mindössze egyetlen, második világháborús T–34-es gördült végig, légi bemutató nem is volt. A világhálón sokan gúnyolódtak is emiatt az eseményen – összegzi a The Independent.

Mindazonáltal a jóval visszafogottabb ünnepség nem tántorította el Vlagyimir Putyin orosz elnököt, aki rövid beszédében úgy fogalmazott, az oroszok „győzelemmel végződő szent harcban” egyesültek a Nyugattal szemben Ukrajna miatt (véletlenül sem ők támadtak). Ezenkívül ismét szovjetnosztaligázva megpróbálta elővenni a hálátlan Nyugat kártyáját, amikor is azzal vádolta az Egyesült Államokat és a nyugati szövetségeseket, hogy megfeledkeztek a Szovjetunió nácik elleni harcáról a második világháborúban.

Jason Jay Smart, a Kyiv Post tudósítója meg is jegyezte, szerinte immár bizonyossággal állítható, hogy még az ukrán gazdáknak is nagyobb tartalékjuk van orosz harckocsikból.

A világhálón sokan gúnyolódtak is a parádén, valamint Putyinon is. – Putyin hagyományos erődemonstrációja most arra szolgált, hogy felfedje az orosz gyengeség mértékét – fogalmazott az egyik hozzászóló.

– Se harckocsik, se repülőgépek, se helikopterek, semmi… Putyin most le is lép. Ez nagyon kínos Oroszország számára – vélekedett egy harmadik.

A The Washington Posttal is együttműködő Oliver Alexander katonai elemző szerint Moszkvának Ramzan Kadirov csecsen vezetőtől kellett kölcsönkérnie 10 darab Remdiesel Ahmat Z-STS páncélozott harcjárművet a parádéhoz. – Ukrajnának nincs oka arra, hogy bármit is csináljon a parádén. Az orosz hadsereg simán le tudja járatni magát – írta. – Csodálkozom, hogy még az egyik T–14-esüket sem tudták kiráncigálni a parádéra – fűzte hozzá.

Az ünnepségen nyugati vezető nem vett részt. Korábban arról volt szó, hogy az eseményen csak a kirgiz elnök teszi tiszteletét, végül rajta kívül még az örmény, a belarusz, a kazah, a tádzsik, a türkmén és az üzbég vezető jelent meg.

Putyin beszédében úgy fogalmazott, a „nyugati globalista elitek (ismerős megfogalmazás) russzofóbiát és agresszív nacionalizmust (!) terjesztenek, míg az ukránok egy puccs és a nyugati ambíciók túszaivá váltak”.

Az orosz elnök megemlékezett a nácik ellen a második világháborúban harcoló hadseregekről, köztük az amerikairól és a britről is, ezenkívül kitért Kínának a Japán ellen folytatott harcára is.

– Békés, szabad és stabil jövőt szeretnénk (!) – mondta Putyin, miközben kifogásolta, hogy állítása szerint számos országban a szovjet katonáknak emelt emlékműveket semmisítenek meg.

– Visszavertük a nemzetközi terrorizmust, és meg fogjuk védeni a Donyec-medence lakóit, ahogy megerősítjük biztonságunkat is – fogalmazott.

Putyin beszédében nem tért ki az Oroszország előtt álló kihívásokra – például a tervezett nagyobb szabású ukrán ellentámadásra –, és nem is vázolt fel tervet a győzelem elérésére.