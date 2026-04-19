A szlovák miniszterelnök az Oroszországban május 9-én tartandó győzelem napi ünnepségre utazna ismét az orosz fővárosba.
Hszi Csin-ping kínai elnök meghívására 26 külföldi vezető vesz részt az eseményen, ez lesz az észak-koreai diktátor első többoldalú nemzetközi találkozója. A legtöbb nyugati vezető távol marad Oroszország ukrajnai háborúja miatt, Robert Fico szlovák miniszterelnök azonban ott lesz.
Úgy tűnik, Orbán Viktor szlovák szövetségesében a magyarok elleni fellépés szovjet nosztalgiával vegyül.
Légi bemutató nem is volt. Egy katonai szakértő szerint az oroszoknak Ramzan Kadirov csecsen vezetőtől kellett kölcsönkérniük 10 darab Remdiesel Ahmat Z-STS páncélozott harcjárművet a parádéhoz.
Közép-európai idő szerint 1945. május 8-án 23.01-kor lépett életbe lépett érvénybe a II. Világháborút lezáró, Németország megadását rögzítő dokumentum, de ekkor a Szovjetunióban már 9-e volt, ezért ők nem 8-án ünnepelnek.