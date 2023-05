G.M.;

Szerbia;tüntetés;lövöldözés;ámokfutás;fegyverek;Aleksandar Vucic;

2023-05-09 17:17:00

Szerbia az erőszak ellen

A szervezők szerint mintegy ötvenezren vettek részt hétfő este Belgrádban a „Szerbia az erőszak ellen” elnevezésű néma tüntetésen, amelyet az ellenzéki pártok szerveztek a múlt heti két egymást követő ámokfutás 17 áldozatának emlékére.

Belgrádon kívül más vidéki városokban is voltak hasonló, kisebb megmozdulások.

Amint arról a Népszava is beszámolt, múlt héten két napon belül egy belgrádi iskolában és a főváros közeli Mladenovacban is lövöldözés is történt Szerbiában. Azóta minden iskolát rendőrök felügyelnek, a kormányzat pedig szigorította a fegyvertartási szabályokat, és egyhónapos amnesztiát hirdetett az illegálisan birtokolt fegyverek és lőszerek leadására. Már az első napon, hétfőn rekord mennyiségű, több mint 1500, illegálisan tartott fegyver szolgáltattak be, ezen felül 50 ezer lőszert, 100 kézigránátot és egyéb fegyvert, köztük páncéltörő-rakétavetőt is. A szaktárca közleménye szerint már az első napon begyűjtött illegális fegyvermennyiség meghaladja a korábbi kampányok során összesen begyűjtött mennyiséget.

Szerbiában ugyanis a délszláv háborúk óta Európára nem jellemzően magas a fegyverbirtoklás, 100 lakosra 39 lőfegyver jut mindmáig. A tragédia után Aleksandar Vucic államfő azonnal kétévi moratóriumot hirdetett a fegyverbirtoklási engedélyek kibocsátására.

A szerb ellenzék szerint azonban a kormány és Vucic lemondását követeli, mert véleményük szerint az ország vezetése nem megfelelő módon reagált az országot megrázó tragédiákra. Néma tüntetésről lévén szó, közleményben szólították fel a kormányzatot, hogy sürgősen szabjanak gátat az erőszak népszerűsítésének a médiában és a közösségi térben, váltsák le a médiahatóság tagjait, tiltsák be a gyűlöletet és erőszakot népszerűsítő nyomtatott sajtótermékeket, és vonják meg az országos sugárzási jogot azoktól a televízióktól, amelyek az erőszakot népszerűsítik. Sürgetik a parlament ülésének összehívását, amelyen a kormány felelősségét vizsgálnák a lövöldözések ügyében, és hosszú távú megoldásokat várnak arra vonatkozóan, miként előzhetők meg a hasonló esetek.

Az autoriter Vucic és az általa bábként mozgatott Brnabic-kormány azonban még a tragédia hatására sem tárgyal az ellenzékkel. A köztársasági elnök hétfő este, a tüntetéssel egyidőben egy televíziós műsorban azt mondta, az ellenzék visszaélt az emberek érzelmeivel, és különben is csak mintegy kilencezren vonultak utcára, Ana Brnabic kormányfő pedig egyenesen szégyenletesnek nevezte a megmozdulást.

A Szabad Magyar Szó tudósítása szerint a szerb sajtó korábban arról írt, hogy Vucic nagy bejelentésre készülhet, bejelentheti saját lemondását, a kormány feloszlatását és új választások kiírását is. Ezzel ellentétben az államfő és beszélgetőpartnere a műsoridő jelentős részét az ellenzék és független sajtó elleni karaktergyilkosságra használta fel, állítja a szerbiai magyar portál.