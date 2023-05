Á. B.;

Európai Unió;Ukrajna;szankciók;Ursula von der Leyen;Volodimir Zelenszkij;

2023-05-09 20:14:00

Akár harmadik országok ellen is jöhetnek szankciók Ursula von der Leyen szerint

Az ukrán államfő egyúttal az exporttilalmak megszüntetését szorgalmazta.

Az EU hamarosan tizenegyedik szankciócsomagot vezet be Oroszországgal szemben - jelentette be kedden az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen éppen Kijevben tartózkodik, ahol egyeztetéseket folytatott Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel.

Közös sajtótájékoztatójukon arról beszélt, hogy az új intézkedések az eddigiek kijátszását szeretnék visszaszorítani - így nem kizárt, hogy harmadik országokra is vonatkozik majd. Zelenszkij azt hangoztatta, hogy az EU-nak szankciókat kell bevezetnie az orosz atomiparra is. Hozzátette, hogy reményei szerint a júniusi uniós csúcson áttekintik majd Ukrajna integrációs folyamatát. Egyúttal bírálta, hogy néhány szomszédos ország kereskedelmi korlátozásokat vezetett be az ukrán termékekkel szemben. Itt egységes uniós fellépést sürgetett a kérdésben.

„Teljességgel elfogadhatatlan, hogy exportunkat bármilyen módon korlátozzák Európában, mert ez egyikünket sem erősíti és csak az agresszor potenciálját növeli” - fejtegette. Az Európai Unió a múlt héten június 5-ig korlátozta az ukrán búza, kukorica, repce és napraforgómag behozatalát Bulgáriába, Magyarországra, Lengyelországba, Romániába és Szlovákiába. Utóbbi országok azzal hivatkozással tiltották ki az ukrán gabonát, hogy a más országokba irányuló export a helyi piacokon kötött ki - derül ki az Euractiv beszámolójából.