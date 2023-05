P. L.;

Várkonyi Andreának volt egy régi álma, úgyhogy Mészáros Lőrinc most teljesítette

A szerelem az szerelem.

A Havasi Symphonic Concert Show londoni előadásán kapták lencsevégre Mészáros Lőrincet és Várkonyi Andreát. Ezzel Orbán Viktor közpénzen milliárdossá lett gyerekkori barátja a korábbi műsorvezető egy régi álmát váltotta valóra a Blikk szerint, Várkonyi Andrea ugyanis régóta szeretett volna eljutni a Royal Albert Hallba.

A Royal Albert Hall Európa egyik leghíresebb koncertterme, 1871-ben nyitotta meg Viktória királynő, nevét pedig az uralkodó néhány évvel korábban elhunyt férjéről, Albertről kapta. A bulvárlap úgy tudja, Havasi Balázs koncertjére 15-47 ezer forintnyi angol fontért lehetett bejutni, a művésztől azonban kitüntetett figyelmet kaptak: állítólag fel is ment hozzájuk a páholyba beszélgetni egy kicsit.

A Blikk el is érte Várkonyi Andreát, és kiderült, hogy azért hivatalos teendők is akadtak, bár hogy pontosan mi, az nem derült ki. A brit fővárosban egy hosszú hétvégét töltenek el. „Havasi Balázs invitálására érkeztünk az angol fővárosba, mindketten nagy rajongói és egyben támogatói is vagyunk a művészetének. Nem titok, korábban jelentős időt töltöttem el Londonban, itt éltem, s gyakran csodáltam meg a Royal Albert Hallt. Bakancslistás vágyam volt, hogy egyszer ezek között a csodálatos, patinás falak között élvezhessek egy koncertet. Ez most valóra vált, és örülök, hogy éppen Balázs sikerét láthattam itt élőben” - mondta Várkonyi Andrea a lapnak.