2023-05-10 13:05:00

Ittasan, bedrogozva csapódott egy üres étterembe autójával egy zalaegerszegi férfi

Az ügyészség pénzbüntetést szabna ki, és eltiltaná a vezetéstől a vádlottat.

Vádat emeltek azzal a 38 éves zalaegerszegi férfivel szemben, aki tavaly május 17-ére virradó éjszaka leittasodva és kábítószer hatása alatt ült volán mögé, majd hajtott be egy épület ajtaján.

Az ügyészség közleményében az áll: a férfi 2022 áprilisában Amszterdamban marihuánát vett, melyből több alkalommal is fogyasztott cigaretta formájában. Így történt ez 2022. május 16-án is, amikor az esti órákban egy ismerősével szórakozott egy zalaegerszegi vendéglátóhelyen, ahol erősen le is ittasodott. Egészen zárásig ott voltak, majd éjjel egy óra körül a férfi – állapota ellenére – a volán mögé ült, utasként pedig nő ismerősét szállította.

A férfi – ittasságából és bódultságából eredő figyelmetlensége miatt – a járművel útközben egy kanyarodás során letért az úttestről és nekiütközött egy tűzcsapnak, melyet kidöntött, azonban ezt követően is tovább vezette az autót. Körülbelül egy kilométert haladt tovább, amikor

A férfi és utasa a balesetet követően kiszállt az autóból, majd a gépkocsit hátrahagyva gyalogosan távoztak. A tűzcsapban és az ingatlanban (mely – mint az MTI felidézi – a rendőrség akkori közlése szerint egy üres étterem volt) anyagi kár keletkezett.

A férfival szemben az ügyészség a vádiratban kábítószer birtoklás és járművezetés ittas állapotban vétsége miatt pénzbüntetés kiszabását, valamint járművezetéstől eltiltást indítványozott.