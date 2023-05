Á. B.;

MÁV;fizetésemelés;

2023-05-10 18:14:00

Durván megemelték a MÁV-csoport új vezetőinek fizetését, Parragh László és Varga Judit válófélben lévő férje is jól járt

Itt valahogy nem kellett várni a brüsszeli pénzekre, mint a pedagógusok esetében.

Minimum két és fél-háromszor annyit fognak keresni azokat, akiket nemrégiben nevezett ki Lázár János építési és közlekedési miniszter a MÁV-csoport vezetőségébe.

Utóbbit a 24.hu azokra a kimutatásokra hivatkozva írja, amelyet a napokban töltöttek fel a cégcsoport honlapjára. Ez az intézkedés nagyjából százmilliós tételben növeli meg a MÁV-csoport éves szintű kiadását. Mint korábban mi is hírt adtunk róla, a tárcavezető lényegében lecserélte a MÁV Zrt., a MÁV-Start és a Volánbusz igazgatóságait és felügyelőbizottságát.

Hasonló mértékben növelték meg a felügyelőbizottság elnökének Baranyay Lászlónak a juttatását, a tagoknak be kellett érniük 75 százalékkal - köztük a Magyar Ügyvédi Kamara korábbi elnökének, Bánáti Jánosnak. A MÁV-Start Vasúti Személyszállító Zrt. igazgatóságában Németh Lászlóné korábbi fejlesztési miniszter, Puskás András, az EXIM Bank egykori vezérigazgató-helyettese ugyancsak bruttó 1,16 millió forintot kap havonta. Az egyik cégnél ráadásul felállítottak egy olyan testületet, amelynek létrehozása éves szinten 75 milliós pluszköltséget eredményez.

A legnagyobb emelés a Volánbusznál volt. A Takarékbank korábbi elnökének - mint az igazgatóság elnöke - 130 százalékkal több pénz érkezik majd a számlájára, mint elődjének. Az igazgatósági tagoknak is bőkezű voltak: többek közt Varga Judit válófélben lévő férje, Magyar Péter vagy éppen a Magyar Államkincstár korábbi elnöke, Dancsó József is 140 százalékkal megemelt díjazást kap. (Ő korábban azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy 2012-ben még fideszes képviselőként azt találta mondani, hogy „a gazdasági növekedés akkor is növekedés, ha történetesen negatív”.)

Itt érdemes megemlíteni, hogy a kormány kommunikációs szinten folyamatosan Brüsszelre vár, hogy megemelhesse a tanárok fizetését. Azonban a MÁV esetében nem lehet tudni, hogy a vezetők javadalmazásának megemelését is ilyen feltételekhez kötötte volna a kormány.