2023-05-11 16:00:00

Dömping a Völgyben – Nyerjen Művészetek Völgye belépőt a Népszavával!

Kétezerkétszáz programmal és új helyszínekkel várja közönségét a 32. Művészetek Völgye fesztivál július 21. és 30. között.

A Néprajzi Múzeumban tartott sajtótájékoztatón Oszkó-Jakab Natália fesztiváligazgató és az udvargazdák ismertették a programokat, amelyek Kapolcs, Taliándörögd és Vigántpetend udvarain zajlanak majd.

– A Művészetek Völgye tökéletes példája annak, hogy a kultúra nemcsak a szabadidő eltöltésének egy módja, hanem egy olyan tényező tud lenni, amely legalábbis regionális szinten közösségeket hoz mozgásba – mondta Navracsics Tibor. A területfejlesztési miniszter kiemelte, hogy a fesztivál gazdasági tényezővé tud válni és munkahelyeket teremteni, hisz az ott élők számolnak azzal, hogy jönnek hozzájuk az ország más vidékeiről és Európából is.

A Völgyben a zenerajongók idén is megtalálják a számításukat: a Panoráma Színpadon többek közt a Quimby, a Bagossy Brothers Company, a Punnany Massif, a Carson Coma, a Bëlga, az Aurevoir, a Blahalouisiana, a Bohemian Betyars, a Budapest Bár, a Csaknekedkislány, illetve a Csík Zenekar Presser Gáborral és Karácsony Jánossal lép fel. A zenéé a főszerep a Lőtér nevű új helyszínen is, ahol a Mörk és a Hundred Sins mellett hallható lesz a harmincadik születésnapját ünneplő Anima Sound System és az utolsó koncertjét adó Middlemist Red is.

Az ikonikus Kőbánya Udvara idéntől Póka Egon basszusgitáros, zeneszerző előtt tisztelegve a Póka Udvar nevet viseli, a névadóra emlékezve ifjú tehetségek és legendák játszanak élőzenét. Négy év után visszatér a Néprajzi Múzeum, mely ízelítőt ad az aktuális időszaki kiállításokból és az intézményben felhalmozott tudáskészletből. A Közlekedési Múzeum először lesz jelen, a szervezők retróbusszal érkeznek, melyen koncertek is lesznek. A színház szerelmesei a Színház Színpad mellett egy új helyszínre, a Színház Színpad Templomba is betérhetnek, míg a jazzrajongókat a Magyar Jazz Szövetség saját udvarral várja. A szülőknek a gyerekeikkel érdemes keresniük a Gyermekvölgy programjait, melyek között a Filmio Udvarban minden nap délután fél 3 és fél 4 között írók, zenészek, előadóművészek, énekesek és színészek mesélik el kedvenc meséjüket.

Infó: www.muveszetekvolgye.hu, www.programajanlo.muveszetekvolgye.hu,

