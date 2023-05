Rosznáky Emma;

2023-05-10 15:34:00

Fekete arc és fekete gond – Szerepbotrány a Thália Színházban

A sajtóhírekkel ellentétben nem tiltották le Martin McDonagh komédiáját a Thália Színházban. Annyi bizonyos, a szerző ügynöksége kifogásolta, hogy a darab afroamerikai szereplőjét elmaszkírozott fehér színész játssza.

Vasárnap az Indexen jelent meg a hír, miszerint a Thália Színház A nagy kézrablás című felújított előadásának szombati premierje előtt néhány nappal a darab szerzőjét, az Oscar- és Golden Globe-díjas ír-angol drámaírót és filmrendezőt, Martin McDonaghot képviselő ügynökség írásban közölte, nem járulnak hozzá, hogy a fekete komédia afroamerikai szereplőjét maszkírozott fehér színész játssza, azaz az ügynökség a blackface színpadi alkalmazását nehezményezte, emiatt letiltotta az előadást. A 2016-ban bemutatott előadásban akkor is, és most is Bán Bálint alakította a fekete Tobyt sötétbarnára sminkelve, Jimi Hendrix hajviseletére utaló parókában.

Az előadás jogát megvásárolták a szerzőt képviselő ügynökségtől, és akkor még nem jelentett gondot a blackface.

Martin McDonagh művei metsző fekete humorukról híresek, A nagy kézrablás (A Behanding in Spokane) Amerikában játszódik, a benne ábrázolt végletes fajgyűlölet abszurd és parodisztikus. Kálomista Gábor az Indexnek elmondta, valóban kaptak ilyen megkeresést, de egyelőre nem foglalkozik az ügynökség álláspontjával. Amennyiben jogi eljárásra kerülne sor, kíváncsian várja, miként ítéli meg ezt a helyzetet a bíróság.

