Tátrai Tibor: Csak a zene számít, kezdem félreszórni az életemből azokat, akik és amik ehhez nem tartoznak hozzá

Szombat este várhatóan több ezer ember előtt ad nagykoncertet a Kossuth-díjas Tátrai Tibor új zenekara, a Godfater. A zenész a muzsika szentségéről, terepen tanításról és a Petőfi Zenei Tanácsbeli munkájáról is mesélt lapunknak.

– Hetven után egyre jobban kristályosodik ki bennem, hogy csak a zene számít – a muzsika szentsége – mondja Tátrai Tibor. – Kezdem félreszórni az életemből azokat, akik és amik ehhez nem tartoznak hozzá. A zene szentségét érzem, amikor olyan emberekkel dolgozhatok együtt, mint Borlai Gergő, akiről nem én mondtam, hanem Gary Willis, hogy ő már játszott a világ összes kiváló dobosával, de Gergő közülük a legjobb. Mindenkit foglalkoztat a kérdés: hogyan élünk túl, hogyan menjünk tovább? Borzalmas gyűrődések érnek nap mint nap, mindig van valami probléma, de ezen átemel a zene: megszólal és eltűnnek a gondok. Épp a napokban Szebényi Danival csináltunk egy új balladát, talán az lesz a címe, hogy Fohász. Elkaptunk egy olyan fonalat, hogy mindent alárendeltünk a muzsika szentségének. Brutális tolerancia, őrült szeretet és elfogadás kell ahhoz, hogy ne saját magunkat akarjuk megvalósítani. Az a jó, ha az emberek, ameddig engem vagy minket hallgatnak, nem a jelenben vannak, hanem egy másik szférában. Könnyeztem ezen a dalon és a csajok is sírni fognak rajta.

Tátrairól a közelmúltban készült egy kis „pecás” cikk, ahol horgász-szenvedélyéről mesél, s ehhez előszedte a régi fotókat. – Elképesztő anyag van és jó kézbe venni ezeket a fényképeket, de a rólam szóló cikkek százainál már én is csak egy internetes linket tudok küldeni. Megszűnt az eredeti élmény, mert minden felkerül a felhőbe, ahol majd ki tudja, mi lesz vele. A fiataloknak ez már teljesen természetes, látom az unokáimon. Egész életemben muzsikáltam, s a korombeli srácokkal túlléptünk a hatvanon, most már a hetvenen, sokan a hetvenötön. Mindenki elfárad, megöregszik, s

De aktív maradtam, nyüzsgök, s ezekkel a srácokkal addig-addig muzsikáltam, míg megszületett a godfater ideája. Három új dalt készítettünk a lemezre, a többi pedig válogatás a múltamból – a srácok találták ki, hogy melyik dalok legyenek. Hét nótát felraktak a YouTube-ra, és az Álljatok meg! lett a legsikeresebb, amit még 1666-ban csináltunk a Skorpióval. Most speed metal sebességgel játsszuk – megőrül tőle mindenki, bekajálják. Temperamentum van bennünk, mert elkezdtük élvezni egymás játékát. A godfater név a családra utal, ha nem is a Gambinóra. Harmónia van a bandában, szeretet és öröm.

Eddigi komoly koncertjeiket Kapolcson, valamint a Müpában és az Akváriumban tartották, majd a Barba Negra után kezdődik egy augusztus végéig tartó országos turné, ott lesznek az összes nagyobb fesztiválon. Tátrai kiemeli a Roby Lakatos által nemrég alapított mikepércsi Fest of Fiftyt, ahol Roby testvérével, a világhírű szaxofonos Tony Lakatossal lépnek majd színpadra. – Tónival már az 1990-es, Tábortűz mellett című Hobo-lemezen együtt játszottunk, és kevesen tudják, hogy a Tátrai Band New York-jának szaxofonszólóját is ő fújja. Együtt végigrázzuk a koncertet, s közben hihetetlenül érzékeny és finom a játéka.

Tátrai Tibor egyelőre nem tanít iskolában, de tanít a terepen, mert a puding próbája az evés, és ez így tízszer hatékonyabb.

Szeretné, hogy az alap- és középfok mellett egyetemi szinten is legyen könnyűzenei képzés, és reméli, hogy egy nagy vidéki tudományegyetemmel közösen ez megvalósul – bejelentés hamarosan. A godfater basszusgitárosa, Kéri Samu példáját említi, aki Bostonban a patinás Berklee School of Music növendéke volt, többek között John Patituccitól tanult, most pedig Tátrai és Borlai mellett képletesen újra beiratkozott a Berklee-re, s a koncerteken érzi, hogy miért volt érdemes kisgyerek kora óta naponta több órát gyakorolni.

Demeter Szilárd kezdeményezéséről azt mondja, „elég komoly vaker indult be róla”, de ez nem baj, mert hatalmas átalakulás zajlik a zenei életben is, amire meg kell találni az adekvát válaszokat. – Nem írunk, nem olvasunk, nem rádiózunk, mindenki csak streamel – hogy mi következik pár év múlva, arra csak tippelhetünk. Nagyokat hallgatok az üléseken, mert amihez nem értek, abba nem szeretnék beleszólni. A médiáról, az üzletről ne egy hetvenéves öregember beszéljen. Viszont elefántcsonttoronyba sem vonulok, hanem igenis elmondom, hogy például egy olyan intézménytől, mint az Operaház, nem szabad sajnálni a közpénzt, mert nélküle nincs magyar kultúra.

