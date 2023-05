P. L.;

Elhatárolódtak a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj alapítói díjazottjuk, a vírusszkeptikus dr. Tamasi József korábbi nyilatkozataitól

dr. Tamasi József a pandémia idején szállította nagyüzemben az összeesküvés-elméleteket, a Magyar Orvosi Kamara eljárást is indított ellene.

dr. Tamasi József Laposföld-díjas belgyógyász Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjat kapott, derült ki tegnap a Telex cikke nyomán. A konteógyáros szakember főként a koronavírus-járvány idején szerzett magának finoman szólva is kétes érdemeket Gődény György, Lenkei Gábor és Pócs Alfréd nem túl illusztris társaságában.

Olyan téveszméket terjesztett, mint

Ennek megfelelően aligha meglepő módon a MOK elhatárolódott dr. Tamasi Józseftől és eljárást is indított ellene. Hogy ezek után mégis orvosi díjat kaphatott, annak kivételesen nem az az oka, hogy az Orbán-kormány idő közben kisbaltával nekiugrott a szaktestületnek, hanem az, hogy a Goodwill Pharma gyógyszeripari vállalat Egészségért Közhasznú Alapítványa a szakmai díj mellett közönségszavazás alapján is oszt elismerést, ami egyébként félmillió forintos honoráriummal is jár. Ezt a díjat lényegében előszűrés nélkül bárki megkaphatja, akit jelölnek és megszavaznak a páciensei, az egyetlen feltétel az, hogy az illető praktizáljon. Tamasi pedig intenzív kampányolásba kezdett, ami a jelek szerint sikerrel is járt.

Azon túl, hogy a helyzet önmagában is abszurd, mindezzel méltatlan helyzetbe kerültek azok az orvosok, akik a díjat valódi szakmai elismerésként kapták meg.

Emiatt a Goodwill Pharma közleményt adott ki az ügyben: ismertették, hogy a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj létrehozásával a társadalmi elismerés platformját kívánták megteremteni, melyben a páciensek köszönetüket fejezhetik ki orvosaiknak, akik segítették gyógyulásukat, gondoskodtak egészségük visszanyeréséről. Országosan 7 Közönségdíjat, 1 Életműdíjat és 1 Szakmai Különdíjat adtak át - olvasható a Jójárt Ferenc elnök-vezérigazgató által jegyzett tájékoztatásban.

- szögezték le.

Mint közölték, az alapítványi szabályzatot 2017-ben alkották meg, ennek értelmében pedig a közönségdíjra dr. Tamasi is jogosult, befolyásuk pedig nem volt a döntésre. Azonban a vizsgálat eredményeként az Alapítvány át fogja dolgozni a Díj odaítélésének szabályzatát, melyben hiánytalanul megvalósulhat az alapításakor kijelölt cél - ígérték, hozzátéve, elnézést kérnek a többi díjazottól, a Covid-ellátásban helyt állt orvosoktól, valamint egészségügyi dolgozóktól, akiket érzelmeikben és értékrendjükben megsértett a helyzet. A jövőben az alapítványi szabályzatot újragondolják, valamint az elérhető etikai normák szem előtt tartásával módosítják. Végezetül leszögezték, a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj a kezdetektől a jószándékot és a humanitárius szemléletet képviseli.