nepszava.hu;

Balatonfüred;mutyi;Kutatóközpont;Hadházy Ákos;uniós projekt;

2023-05-12 10:12:00

820 millió forintot kaptak az EU-tól infarktuson átesett betegek rehabilitációját kutató központra, társasházat építettek a pénzből

Három építőipari (!) cég 820 millió forintot kapott infarktuson átesett betegek rehabilitációjának kutatására. A földszinten található „intézetben” állítólag 12 hónapig kutattak. A recepciósok nem is hallottak róla. Az orvosi eszközök leírásánál még arra sem vették a fáradságot, hogy kivegyék azt a részt, amelyből kitűnik, hogy egy bizonyos „Zolinak” kell döntenie.

Egy különösen abszurd módon megvalósított uniós projektet tárhatott fel Hadházy Ákos, aki ezúttal egy infarktuson átesett betegek rehabilitációját „kutató” központ néven felépített 16 lakásos társasházra bukkant Balatonfüreden.

Az országgyűlési képviselő Facebook-bejegyzése szerint az infarktuson átesett betegek rehabilitációjának „kutatására” három építőipari (!) cég kapott 820 millió forintot. Ebből építettek egy 16 lakásos társasházat. A „kutatóintézet” a földszinten volt, és állítólag 12 hónapig „kutattak” benne. Ráadásul a cég a honlapján már büszkén hirdeti, hogy el is adta a 16 lakásos társasházat. Hadházy Ákos a helyszínen egy magánklinikát talált. Elmondása szerint a recepciósok nem is hallottak az említett intézetről.

Az állítólagos kutatóközpont Balatonfüred legelegánsabb részén, néhány méterre a Jókai villától található. Különösen abszurd, hogy néhány utcára fekszik a balatonfüredi szívszanatórium. Hadházy Ákos erre hivatkozva is azt írja, az uniós támogatások hivatalos oldalán található projekleírásról is „messziről lerí, hogy senki nem gondolta komolyan, hogy bármit is kutatnának az infarktus utáni rehabilitáció területén”.

Majd idézi a projektleírás szerinte két legdurvább mondatát, miszerint „a projekt megvalósításának 24 hónapjából az épület építése 12 hónapot vesz igénybe”. A másik esetben pedig, mint arra felhívja a figyelmet, a „kutatáshoz” szükséges orvosi eszközök leírásánál még arra sem vették a fáradságot, hogy kivegyék az alábbi mondatot, amely szó szerint így hangzik: