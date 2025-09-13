Ha pályáztatással választják ki Paks II kivitelezőjét, a cél nem a kormányközeli vállalkozók zsebének megtömése lett volna, akkor az erőmű már jó ideje termelné az áramot, amire Magyarországon égető szükség van - mondta lapunknak adott interjújában Holoda Attila energetikai szakember, aki szerint a politikai hűség nem pótolja a szakértelmet.
A korábban T. Mészáros András vezette érdi önkormányzat magáncégnek adott át temetőüzemeltetői feladatokat a közgyűlés megkerülésével, pályázat-, közbeszerzés nélkül.
Bár a kabinet féltve őrzi az addig Mészáros Lőrinchez tartozó szénerőmű négy évvel ezelőtti állami felvásárlásának titkait, a Kúria az ügyben hozott hatodik döntésként ezúttal végleg helyt adott Tóth Bertalan adatigénylésének.
Másfél éve küzd a főváros több áron alul értékesített belvárosi ingatlanért. Egyik jogi eljárásnak sincs még vége, de egyelőre nem állnak túl jól az 1,6 milliárdos játszmában.
Prémiumkategóriás autót vásárolt a Babócsai Romákért Egyesület abból a pénzből, amit a tavalyi választások előtt kapott a Magyar Falu Program keretéből – értesült lapunk.
Valamiért semmilyen szabálytalansági eljárás nem történt – hívta fel a figyelmet Hadházy Ákos.
A „bevándorlásellenes” Orbán-család és a jordán „üzletemberek” újabb esete.
Három építőipari (!) cég 820 millió forintot kapott infarktuson átesett betegek rehabilitációjának kutatására. A földszinten található „intézetben” állítólag 12 hónapig kutattak, de a recepción nem is hallottak erről.
Az Átlátszó szerint a sétány is egy tákolmány: a rétegelt fenyőből készült építmény nem volt lekezelve, a lépcső falécein repedések vannak, a fokok nincsenek rendesen alátámasztva, ha rájuk lépnek, meghajolnak. Ezzel szemben a közbeszerzési értesítő szerint a projekt kész van. A beruházásra a támogatást a magánszemélyként pályázó fideszes polgármester, Filemon Mihály nyerte meg, aki szerint a sétányt meglátogató átlátszós munkatársaknak és Hadházy Ákosnak „semmi köze hozzá”, mire költi az uniós támogatásokat.
Abból a jövő évi költségvetésből, amelyik még el sem készült. Ráadásul a rendezvény esetében nem érvényes az a csaknem 10 éve érvényben lévő tilalom, amelynek értelmében a kabinet irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a beruházások keretében nem vásárolhatnak informatikai eszközöket, bútorokat, személygépjárműveket, telefonokat.
Nem tudta megtartani első félidei egygólos előnyét – Tieger finoman gurított a jobb alsó sarokba – a Dombóvár megyei 1-es futballcsapata a hajtós nagyszombati mérkőzésen. A vendég Bölcskének Kiss P. góljával sikerült kiegyenlítenie, így továbbra is kiélezett a küzdelem a tolnai bajnokság 4-6. helyéért. A Dombóvári Futball Club (DFC) jobbára saját nevelésű fiataljai biztató jövőt ígérnek. Csak a múltat, azt lehetne feledni! A 2014-es idény tao-támogatásainak felhasználását, amikor a labda helyett fűnyírótraktorokkal, mosógépekkel, pólókkal, öltözőszekrényekkel, kisbusszal játszott az akkori elnök és pénztárosa vádirat szerint, amely a minap jutott el a jogerős ítéletig. Eszerint a pénztáros még a nagyszülői ház tetőfelújítására is juttatott a közpénzből, az állam és a klub vesztesége összesen mintegy 15 millió forint. Az elkövetőket az első fokkal megegyező tényállással, a vagyonelkobzás mértékén változtatva jogerősen elítélte a törvényszék – információnk szerint kevés sikerrel kecsegtető felülbírálatért fordultak a Kúriához. A közpénzeket kezdettől takargató taomutyi főbűnöse azonban sokak szerint a Fidesz-kormány, és a jogalkotó kormánypárt feje, aki a dombóvári meccs idején békésen főzte a sonkáját valahol a magyar vidéken.
A vagyonminiszter a jelek szerint minden lehetséges és lehetetlen módon titkolja, titkosítja, rejtegeti és takargatja a szénerőmű két évvel ezelőtti, Mészáros Lőrincéket kistafírozó állami kivásárlásának, valamint az MVM-magánosítás előkészítésének aktáit. Tóth Bertalan MSZP-társelnök szívós pereskedései talán most meghozzák gyümölcsüket.
A párt nem érti, miért éppen Celldömölk erre az ideális helyszín. Emellett nekik a pályázat is gyanús.
Nem csak Boldog István választókerületében, hanem Nyírbátor térségében is vannak arra utaló jelek, hogy „lezsírozták” a területfejlesztési pályázatokat.
Az új zuglói polgármester újabb érdekes javaslattal állt elő: a 80 ezer rendbeli csalás miatt büntetett Kupper András cégével kötne szerződést. Horváth Csaba ugyanakkor állítja, nem volt más lehetősége.
Két és fél év alatt sem tudta feltárni a rendőrség a városnak egymilliárdos kárt okozó buszvásárlást. A helyiek már nem is bíznak a valódi felelősök megbüntetésében.
„Majdnem megfagytunk. A fejemre is csöpögött a víz, s amikor felnéztem láttam, hogy a tetők közötti illesztés csurog, ereszt. Az lett volna a csoda, ha nem dideregnek odabent az emberek: kint nulla fok, az épület nagyja pedig egyrétegű, olcsó, szigetelés nélküli kopolit üveg – annak idején a bélapátfalvi cementgyár üzemcsarnokait is hasonlóval fedték be. Igaz, Kádár idejében jobban vigyáztak az emberekre: az ottani ipari üveg legalább kétrétegű és szigetelt volt” Így idézte fel a szilvásváradi, újonnan átadott kétmilliárdos lovarda novemberi megnyitásának fiaskóit egy hajdani cementgyári munkás, aki családjával együtt részt vett a nemrégiben felavatott a létesítmény fogathajtó versennyel egybekötött megnyitó-ceremóniáján.
A korábbi hírekkel ellentétben már idén novemberben-decemberben megkezdődhet a 3-as metró felújítása, a több évig tartó munkálatok idején pótlóbuszok közlekednek majd, az üzemeltetés körülményei azonban nem ismertek. Az egyik közlekedési szakszervezet mutyitól tart, előfordulhat, hogy a BKV helyett drágább szolgáltatást nyújtó külső vállalkozókra bíznák a pótlást.
Kemény télre készülhet a Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI), amely jó előre gondoskodott a miskolci, ózdi és kecskeméti igazgatóságain a hóeltakarításról és síkosságmentesítésről.
Karalyos József a belváros szívében, az Október 6. utca 5.-ben kibérelte az önkormányzat egyik helyiségét, a műemléképület földszinti, 295 négyzetméteres üzlethelyiségét, hogy ott éttermet nyisson. Az ingatlan korábban az SZDSZ irodája volt. A lakók, mivel csak bérlők, tehetetlenül nézik, hogy a vállalkozó átalakítja a házat. A konfliktusban az önkormányzat Karalyoséknak kedvez, többek között úgy, hogy három hónapra a közös költség+Áfára csökkentette a bérleti díjat - írja a 444.hu.
Amire - hosszas pereskedés után - a Blikk című napilap megkapta a szükséges dokumentumokat, addigra lejártak azok a megbízási szerződések, amelyeket a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) kötött az állami földek úgynevezett kényszerhasznosításra, mégpedig pályáztatás nélkül, 2013 és 2014. októbere között, egyebek mellett fideszes politikusokkal. Összesen mintegy 30 ezer hektárt osztott így ki a földalapkezelő, ami a hektáronként a nagyjából 70 ezer forintos uniós támogatással évente több mint 20 milliárd forintot hozott a szerencsések konyhájára.
A Demokratikus Koalíció pénteken kikérte a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól (NFM) a 2013 májusa és 2014 augusztusa között lezajlott trafikpályázatok értékelési jegyzőkönyveit.
Miért hagyja Orbán Viktor, hogy Németh Szilárd rezsibiztos nyíltan építgesse sok százmilliós korrupciós üzleteit? Tényleg nem látja a kormányfő, hogy Németh valójában mutyibiztos? - teszi fel a kérdést az MSZP közleménye.
Több esetben is visszaéltek ismeretlenek a szavazók személyes adataival a főváros XIV. kerületében - tudta meg a Népszava. A Helyi Választási Bizottsághoz olyan panaszosok fordultak, akik nevében valaki mozgóurnát kért, ezért elutasították őket, amikor gyanútlanul személyesen mentek el voksolni kijelölt szavazókörükbe.
Jól megszedik magukat a Fidesz tolvajjá lett politikusai. Három és fél éves kormányzásuk alatt mindenkinek jut valami. Valakinek a trafikmutyiból lesz százmilliós vagyona, vagy épp szőlőből, dinnyéből gazdagodik meg; a polgármesterek aszfalt utat és családi házakat húznak fel közpénzből, de a közbeszerzések visszaosztott pénzeiből is jelentős vagyont harácsolhatnak össze. Most kiderült, jó néhány kormánypárti honatya zsíros földeket kapott az államtól… pályázat nélkül - írja közleményében Török Zsolt.