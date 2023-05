P. L.;

Orbán-kormány;Orbán Viktor;rendeleti kormányzás;

2023-05-12 13:01:00

Orbán Viktor újabb fél évig óhajt rendeleti úton kormányozni

Nem mintha a fideszes kétharmad nem szavazna meg kézivezérléssel mindent, amit akar.

Nem akarja elengedni a rendeleti kormányzást Orbán Viktor: miután a Magyar Közlönyben csütörtökön este megjelent az a parlament által elfogadott törvénymódosítás, amely felhatalmazta a kormányt a háborús veszélyhelyzet november 25-éig történő meghosszabbítására.

Ezzel együtt meg is jelent az az Orbán Viktor által aláírt rendelet, amely megerősítette, hogy az elkövetkező fél évben is rendeleti úton alkothat törvényeket a Fidesz-kormány. Mint a fogalmaznak, „az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve a humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében” a veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló korábbi rendelet ismét meghosszabbodik, így jelen állás szerint Orbán Viktor november 25-éig továbbra is rendelettel kormányozhat.

Persze az már erősen kétséges, hogy a november 25-ei dátum a rendeleti kormányzás végét jelentené, ismerve, hogy változatos indokokra hivatkozva egészen pontosan 2592 napja - tehát bő 7 éve - irányíthatja a kabinet rendeletekkel az országot. A helyzet egyébként David Pressman amerikai nagykövetnek is feltűnt korábban.