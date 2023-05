MTI-Népszava;

sakk;gyász;

2023-05-13 12:22:00

Meghalt Adorján András

A nemzetközi sakknagymester, sakkolimpiai bajnok és szakíró 73 éves volt.

Hosszan tartó betegség után 73 éves korában elhunyt Adorján András nemzetközi sakknagymester, sakkolimpiai bajnok és szakíró.

A magyar válogatottal az 1978-as, Buenos Aires-i sakkolimpián győztes, háromszoros magyar bajnok haláláról féltestvére, Jocha Károly számolt be hivatalos oldalán.

Adorján András 16 évesen szerzett sakkmesteri címet, 1970-ben nemzetközi mester, három évvel később pedig nemzetközi nagymester lett. A világbajnokjelöltek versenyében az 1979/1980-as kiírásban bejutott a legjobb nyolc közé, ahol a nyugatnémet Robert Hübnerrel szemben maradt alul, az 1983-as plovdivi Európa-bajnokság aranyérmet nyert.

Elemző és szakkönyvíró tevékenységét nemzetközileg is elismerték. Kedvenc témája a "Black is OK!", vagyis a sötét színnel való játék eredményességének bizonyítása volt.