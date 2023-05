Az Ukrajna felett aratott háborús győzelem szimbólumával tartott győzelemnapi megemlékezést a debreceni orosz főkonzul

P. L.;

2023-05-12 16:05:00

2022 szeptemberében nevezték ki.

Bő száz fő részvételével tartottak Győzelem napi megemlékezést a debreceni orosz konzulátuson - szúrta ki a külképviselet Twitter-bejegyzését a 444.

A képes beszámoló szerint a rendezvényen helyi oroszok és Oroszország barátai vettek részt, a találkozónak pedig minden bizonnyal az aktuálpolitikai felhangja is megvolt, ugyanis Konsztantyin Leonyidovics Dracsevszkij debreceni orosz főkonzul bőrdzsekijén egy jókora latin Z betű, az Ukrajna felett aratott orosz háborús győzelem szimbóluma díszelgett. A diplomatát egyébként 2022 szeptemberében nevezték ki főkonzulnak.

VICTORY DAY, 9th of May - a touching to tears most important Day of our country.

Consulate General of Russain Federation in Debrecen (Hungary) invited more than 100 friends of Russia and Russian comatriots who attended Victory Day Eve in a uncomon and sincere athmosphere. pic.twitter.com/B7QnrDl55S