Valamilyen gyújtószerkezetet dobtak az épületre. A Kreml már terrortámadásról beszél.
A RAI firenzei székházába egy fenyegető videóüzenet is érkezett, amely szerint 49 célpont ellen követhetnek el merényleteket.
Egyelőre nem világos, hogy balesetről vagy merényletről van-e szó.
Egy vízumkérelmezési eljárással kapcsolatos vita vezethetett a támadáshoz.
Moszkva szerint ők csak válaszoltak Helsinkinek orosz diplomaták korábbi kiutasítására, de a fő ok az északi ország NATO-csatlakozása és Ukrajna fegyverekkel való támogatása lehet, ahogy azt korábban bejelentették.
2022 szeptemberében nevezték ki.
Ezzel a moszkvai nagykövetség marad az Egyesült Államok egyetlen működő diplomáciai képviselete Oroszországban.
A két nagyhatalom konzulátusok bezárásával üzenget egymásnak.
A külügyminisztert akkor érte a váratlan esemény, amikor Máltán nyitotta meg a magyar konzulátust.
Az amerikai külügy hivatalos álláspontja szerint a sziget megnövekedett gazdasági és geopolitikai helyzete miatt tennének így.
Teherán szerint szükségtelen és indokolatlan a lépés; Washington szerint nemrég iráni milicisták lőttek ki rakétákat a baszrai konzulátus irányába. A városban hetek óta tüntetnek, a demonstrálók az iráni konzulátust már felgyújtották.
Szolgál még meglepetésekkel a hazai politikai élet: szocialista javaslatra nyithat konzulátust a külügy, hogy megkönnyítsék több ezer skóciai magyar életét.
Régi tartozása és halaszthatatlan kötelessége a magyar államnak, hogy saját konzulátust nyisson a skót fővárosban – ezt a jogos igényt fogalmazták meg az Edinburghban élő magyarok legutóbbi EP-képviselői fogadóórámon - informál közleményében Ujhelyi István.
Nyomoznak a szaúd-arábiai magyar konzulátuson tömegesen kiadott schengeni vízumok ügyében - tudta meg az Átlátszó blog.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium csütörtökön bekérette Románia budapesti nagykövetét, mert Románia elutasította Magyarország igényét a nagyváradi és a marosvásárhelyi konzuli irodák nyitására - közölte Nagy Anna külügyi szóvivő csütörtökön az MTI-vel.