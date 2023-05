MTI-Népszava;

2023-05-12 17:49:00

A szlovák államfő közzétette a leendő Ódor-kormány névsorát

Az előrehozott választásig mandátummal rendelkező kormány és a pénzügyi tárca élére is magyar közgazdászokat jelöltek, akik Robert Fico volt kormányfő szerint „amerikai útmutatásra” kerülhetnek pozícióba.

Zuzana Caputová államfő pénteken közzétette a leendő szlovák szakértői kormány általa jelölt tagjainak névsorát – jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség. A szakértői kormányt a a köztársasági elnök hivatalosan hétfőn nevezi majd ki.

Amint arról a Népszava is beszámolt korábban, Ódor Lajos személyében magyar származású politikus vezetheti fél évig, a szeptemberben esedékes előrehozott parlamenti választásig Szlovákiát azt követően, hogy benyújtotta lemondását Eduard Heger ügyvezető miniszterelnök. Azt megelőzően Heger kabinetjének két minisztere, a külügyi és az agrártárca vezetője is bejelentette távozási szándékát. Ódor, aki eddig a szlovák központi bank (NBS) alelnöki posztját töltötte be, 46 éves. A révkomáromi születésű, magyar nemzetiségű közgazdász 2016 óta vendégprofesszor a Közép-európai Egyetemen (CEU).

A Caputová által jelölt leendő szlovák kormányban a külügyi tárca vezetését Miroslav Wlachovsky kapta meg, aki korábban Washingtonban szolgált diplomataként, majd az Egyesült Királyságban volt Szlovákia nagykövete. A védelmi tárca élére Martin Sklenár kerül, ő eddig a védelmi, illetve a külügyminisztériumban látott el feladatokat, korábban pedig Szlovákia állandó brüsszeli képviseletén, valamint washingtoni nagykövetségén dolgozott. A belügyi tárcát Ivan Samko vezeti majd, aki korábban Mikulás Dzurinda egyik kormányában már betöltötte ezt a posztot, valamint a védelmi tárcát is vezette. A pénzügyminisztérium élére Horváth Mihály, a szlovák központi bank vezető közgazdásza kerül.

A jelölést az ellenzék, köztük az egykori miniszterelnök vezette legnagyobb párt, a Irány (Smer-SD) is bírálta. Ficót Zuzana Caputová – a szokásjog ellenére – nem hívta meg a szakértői kormány összetételéről megtartott egyeztetésre. Annek előzménye lehet, hogy Robert Fico korábban azt mondta, hogy „a leendő kormány tagjait Caputová az amerikai nagykövetség útmutatása alapján válogatta össze”, és annak semmiféle felhatalmazása sincs a választóktól.