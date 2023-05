Vas András;

Ungváry Krisztián: Orbán kijelentése Hitlerről és az európai egységről történész szemmel nem támadható

Hitler valóban egységes Európát akart, persze német vezetéssel és a náci ideológia mentén, a zsidókérdésben pedig végképp egy egységes Európát vizionált – mondta lapunknak a történész.

– Bizánc, Nagy Károly, Ottó, Napóleon, Hitler más-más alapokon, de mindegyik európai egységről álmodozott – mondta pénteken Veszprémben, az ActiCity Tánc- és Mozgásművészeti Központ ünnepélyes megnyitóján Orbán Viktor miniszterelnök, aki hozzátette: ez ma is így megy, egyszerre van jelen az önálló nemzeti lét és a birodalmi gondolat, a nemzeti kultúra és az európai értékek, a szuverenitás és, ahogyan Brüsszelben mondják, az „ever closer union”, vagyis az egyre szorosabb egység. Korábban a kormányfő arról beszélt, hogy az európai államok együttműködése mindig nehéz és bonyolult dolog volt, és bár bukása után a római birodalom területét saját nyelvű és kultúrájú nemzetek foglalták el, megmaradt „egy álom, egy kísértés”, hogy újra egyesítsék, egy birodalomban fogják össze a hajdani Róma területeit, vagyis Európát.

Az orbáni példa, Hitler és az európai egység közös kontextusba helyezése azonnal komoly vitát generált, Facebook-oldalán például Gyurcsány Ferenc – miután beteg embernek nevezte Orbánt – arról írt, hogy „Hitler nem egyesíteni, hanem leigázni akarta Európát. Hitler nem Európát építette, hanem a nemzetiszocialista Németországot, a Harmadik Birodalmat, emberek tízmillióinak élete árán. Hitlert bármilyen módon emlegetni a mai európai gondolat mellett beteg, ocsmány gondolat és szöveg”.

- Hitler valóban egységes Európát akart, persze német vezetéssel és a náci ideológia mentén, a zsidókérdésben pedig végképp egy egységes Európát vizionált – mondta lapunknak a történész. - Ami számára azt jelentette volna, hogy az ő politikai szempontjai érvényesülnek mindenütt. Ezt viszont Orbán Viktor nem minősítette, sőt, még egyszer hangsúlyoznám, kijelentette, hogy más-más alapokról van szó, ami történelmileg teljesen védhető.

A történész szerint már az is kérdés, mi az egység definíciója, hiszen a hajdani szocialista blokk katonai szervezete, a Varsói Szerződés is egy egység volt, csak éppen nem önkéntes.

- Természetesen, amit Hitler létre akart hozni, az sem lett volna egy önkéntes történet - magyarázta. – Ám maga a náci propaganda is használta az egységes Európa a bolsevizmus ellen kitételt, vagyis a fogalomnak létezik egy korabeli konnotációja is. A Waffen-SS-t például mint egységes európai haderőt próbálta megjeleníteni a propaganda a meghódított területek lakosságának, hogy lépjenek be, hiszen nem Németországot, hanem Európát képviseli. Vagyis, hogy valami egységes, semmit nem árul el arról, hogyan hozták létre azt az egységet: például tömeggyilkossággal, vagy éppen demokratikus alapokon. Orbán Viktor is célzott rá, hogy az említett történelmi személyiségek különböző módon próbáltak európai egységet teremteni.