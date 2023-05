Daniel Freund az őt futóbolondnak nevező Deutsch Tamásnak: mi a pokol az, hogy O1G?

P. L.;

2023-05-12 18:49:00

Jövő héten Magyarországra látogat az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága (CONT), a kormánypárti Mandiner pedig meg is kérdezte az ügyben a fideszes Deutsch Tamást, aki némi demagóg hungarofóbozás, gyurcsányozás, dollárbaloldalozás és háborúpártizás kíséretében meg is szakértette a helyzetet.

A delegáció tagja mások mellett Daniel Freund német zöldpárti EP-képviselő is, aki az Orbán-kormány elszánt kritikusaként hosszú ideje képez vörös posztót a fideszes vezetés és a lakájmédia szemében. Ennek megfelelően Deutsch Tamás sincs róla túl jó véleménnyel. Úgy fogalmazott:

Az értekezés Freundhoz is eljutott, így hát válaszolt is rá a Twitteren:

Szerencsére a zöldpárti politikusnak nem kellett megvárnia Deutsch Tamás válaszát, mert a lelkes kommentelők csakhamar tájékoztatták Simicska Lajos szállóigévé vált mondatáról. Daniel Freund meg is köszönte a segítséget, magyarul.

Hey @dajcstomi,



just read your itv with @mandiner



I like the jokes:

"Hungary has most effective anticorruption system in EU"



Dont like the insults:

"Freund is the running fool of EU politics"



But please enlighten me. What the hell is "O1G text"??https://t.co/oyR27d80AA pic.twitter.com/GstsxjM8Yo