Daniel Freund Szijjártó Péternek: az uniós források a magyar embereket illetik, nem Orbán oligarcháit

A német EP-képviselő egyetértett a tárcavezetővel abban, hogy az uniós pénz nem Brüsszel pénze.

Twitteren üzent Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek Daniel Freund német zöldpárti európai parlamenti képviselő, egyben az Orbán-kormány elszánt kritikusa.

A strasbourgi korrupcióellenes munkacsoport társelnöke arra reagált, hogy Szijjártó Péter egyebek között arról beszélt csütörtökön Brüsszelben, hogy az uniós források az európai emberek munkájából állnak össze, így a magyar emberek munkájából is, ezért az nem Brüsszel pénze. Emellé elsütötte a szokásos mutogatást is, miszerint a pedagógusok bérét uniós forrásokból emelnék meg.

Rövid Twitter-bejegyzésében Daniel Freund leszögezte, egyetért Szijjártó Péterrel abban, hogy az uniós források nem Brüsszel vagyonát képezik. Azonban hozzátette:

"This is not Brussels' money," says an outraged Hungarian MoFA about frozen EU funds.



Agreed.



But it's not Orban's oligarchs money either! It belongs to Hungarian citizens.



So finally, put an end to corruption! pic.twitter.com/HaAiwdRlF5