2023-05-15 11:08:00

A Wagner-csoport vezére elárulta volna az ukránoknak orosz csapatok tartózkodási helyét, ha kivonják erőiket Bahmut környékéről

A The Washington Postnak név nélkül nyilatkozó ukrán tisztségviselő szerint Jevgenyij Prigozsin alapítója többször is előállt az ajánlattal. A kiszivárgott amerikai titkosszolgálati dokumentumokban az szerepel, hogy a Wagner-csoport alapítója az ajánlatot az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főigazgatóságánál (HUR) lévő kapcsolataihoz juttatta el, akikkel titokban kommunikált a háború során.

Az orosz hadvezetéssel egy ideje személyes háborút vívó Prigozsin állítólag január végén tette ezt az ajánlatot.

Mint arra a lap is kitért, Prigozsin egy ideje már nyilvánosan hadakozik az orosz védelmi vezetéssel, amelyet többször is azzal vádolt, hogy nem biztosított elegendő felszerelést a harcokhoz. Igaz, teszik hozzá, Vlagyimir Putyin orosz elnök – akinek korábban közeli bizalmasa volt Prigozsin – árulásnak értékelheti, hogy a Wagner-csoport vezetője akár az orosz katonákat is beáldozta volna egy ilyen ajánlat értelmében. Márpedig állítólag a Putyin-féle orosz vezetés egy ideje készül arra, hogy ha a körülmények nem úgy alakulnak, árulónak minősíti Prigozsint, aki így kegyvesztetté válhat.

A lapnak két ukrán tisztségviselő megerősítette, hogy Prigozsin többször is beszélt a HUR-ral. Egyikük elmondása szerint a zsoldossereg alapítója többször is ajánlatot tett a bahmutival kapcsolatban, ám Ukrajna visszautasította, mert az ukrán tisztségviselők nem bíznak benne, és azt feltételezték, hogy az ajánlata nem őszinte.