Orbán retorikát váltott

A volt kommunista Európában a nyugatpárti liberálisok és populista, nacionalista és tekintélyelvű ellenfeleik közötti versengésnek még messze nincs vége - írta szombati vezércikkében a The Washington Post. A szerkesztőségi cikk a csehszlovák "bársonyos forradalom" 25. évfordulója, illetve annak alkalmából jelent meg, hogy az amerikai kongresszusban a héten avatták fel az ellenzékiből cseh elnökké választott Václav Havel mellszobrát.