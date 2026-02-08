Feladatait Jeff D’Onofrio veszi át, aki csak júniusban csatlakozott pénzügyi vezetőként a laphoz.
A The Washington Postnak név nélkül nyilatkozó ukrán tisztségviselő szerint Jevgenyij Prigozsin alapítója többször is előállt az ajánlattal. A kiszivárgott amerikai titkosszolgálati dokumentumokban az szerepel, hogy a Wagner-csoport alapítója az ajánlatot az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főigazgatóságánál (HUR) lévő kapcsolataihoz juttatta el, akikkel titokban kommunikált a háború során.
A díjazottak között van a The Washington Post, az AP és a The New York Times is.
Az ukrán elnök szerint „ha elhintik a káosz magvait az emberek körében az invázió előtt, az oroszok felfalják őket”.
Üzemi mennyiségben vettek külföldi csalók magyar papírokat, közülük 65-en el is jutottak az Egyesült Államokba.
A The Washington Post című lap szerint orosz propagandisták álhírekkel próbálhatták meg befolyásolni az amerikai választási folyamatot. A befolyásos liberális lap elemzése még megjelenésre vár, de már sok részlet kiszivárgott, és az amerikai televíziós csatornák, továbbá a közszolgálati rádió (NPR) hírműsorai is bőségesen idéznek belőle.
A tekintélyes The Washington Post című amerikai lap szerkesztőségi állásfoglalásban támogatta Hillary Clinton elnökké választását.
Iránban kémkedés, "ellenséges kormányokkal való együttműködés" és kormányellenes propagandatevékenység vádjával fogják bíróság elé állítani a The Washington Post (WP) című amerikai napilap újságíróját, akit több mint kilenc hónapja vettek őrizetbe Teheránban.
A volt kommunista Európában a nyugatpárti liberálisok és populista, nacionalista és tekintélyelvű ellenfeleik közötti versengésnek még messze nincs vége - írta szombati vezércikkében a The Washington Post. A szerkesztőségi cikk a csehszlovák "bársonyos forradalom" 25. évfordulója, illetve annak alkalmából jelent meg, hogy az amerikai kongresszusban a héten avatták fel az ellenzékiből cseh elnökké választott Václav Havel mellszobrát.
A küszöbönálló hálaadásnapi hétvégét követően, december 1-jén szavaz majd az amerikai szenátus a Barack Obama elnök által a budapesti amerikai nagyköveti posztra jelölt Colleen Bell producer kinevezéséről - közölte pénteken internetes kiadásában a The Washington Post című napilap.
Ismét szerkesztőségi cikkben kritizálta Orbán Viktort a The Washington Post.
"Magyarország illiberalizmusa nem hagyható szó nélkül" címmel közölt szerkesztőségi cikket a The Washington Post című amerikai napilap a hétvégén.
Richard M. Nixon akkor utálta meg a médiát egy életre, amikor 1960 őszén két televíziós vitát vívott republikánus elnökjelöltként demokrata párti kihívójával, John F. Kennedy-vel. Akkor még nem sejthette, hogy a politikai végzetét is médiának köszönheti.
Diplomatikusan odavágott az "illiberális álmokat" kergető Orbán-kormányak az USA nagykövetségének budapesti ügyvivője - ezzel először reagáltak hivatalos szinten a magyar miniszterelnök Egyesült Államokat ért bírálataira. André Goodfriend a Magyar Nemzetben kifejtette, a liberális demokráciák vonzerejét és sikerességét nyers adatok bizonyítják. A The Washington Post ismét véleménycikkben bírálta a magyar kormányfő, mint írták, Orbán Viktor és a hozzá hasonló politikusok csak a gazdasági problémák miatt népszerűek.
Továbbra is komoly hullámokat kavar Orbán Viktor 10 nappal ezelőtti, tusnádfürdői beszéde a világban. A The Washington Post oldalai után a CNN-en futó műsorában is elmagyarázta a világ egyik legbefolyásosabb külpolitikai újságírója, Fareed Zakaria, hogy mi a gond a magyar miniszterelnök illiberális fordulatával.
A brit The Guardian és az amerikai The Washington Post munkatársai kapták az egyik legtekintélyesebb újságírói elismerést, a közszolgálatiságért járó Pulitzer-díjat az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) titkos adatgyűjtésének leleplezéséért. A tavalyi év legnagyobb újságírói teljesítménye az NSA volt szerződéses munkatársától, Edward Snowdentől kapott információkon alapult.
Az amerikai The Washington Post és a brit The Guardian című napilap kapta meg hétfőn a közszolgálatiságért járó Pulitzer-díjat az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) titkos adatgyűjtési gyakorlatának leleplezéséért. A két lap a Hongkongba, majd Moszkvába szökött, korábban az NSA-nek dolgozó amerikai informatikus, Edward Snowden által rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján kezdett el vizsgálódni, és arra a megállapításra jutott, hogy az amerikai kormányzat éveken át amerikaiak millióinak telefonhívásaira és e-maljeire vonatkozó adatokat gyűjtött.
Julia Pierson, az amerikai elnök személyi biztonságáért felelős Secret Service igazgatója leváltotta a szolgálat különleges műveleti osztályának vezetőjét és csaknem kéttucatnyi beosztottját más beosztásba helyezte át, valamint megszigorította az alkoholfogyasztással kapcsolatos szabályokat - közölte szerdai lapszámában a The Washington Post.
A lengyel hírszerzés 15 millió dollárt kapott az amerikai Központi Hírszerző Ügynökségtől (CIA) azért, hogy rendelkezésére bocsássa egyik kiképzési központját, amelyben az amerikaiak titokban az al-Kaida merényleteiben bűnrészességgel gyanúsított személyeket tartottak fogva – írta a The Washington Post. Leszek Miller, aki a kérdéses időszakban miniszterelnök volt, tagadta, hogy tudott volna az állítólagos titkos börtön létezéséről.
Az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) a kereskedelmi telekommunikációs szolgáltatók által alkalmazott technikai eljárásokat "meglovagolva", azok cookie-jait és helymeghatározó alkalmazásait használja fel a célszemélyek elleni adatgyűjtésben - közölte szerdai számában a Moszkvában menedékjogot kapott amerikai informatikus, Edward Snowden által kiszivárogtatott titkos iratokra hivatkozva a The Washington Post.