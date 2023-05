Á. B.;

Ukrajna;Jevgenyij Prigozsin;orosz megszállás;Bahmut;

2023-05-15 18:11:00

Tovább védik Bahmutot az ukránok, Prigozsin internetet adna a bebörtönzött Navalnijnak

Az egyik katonai blogger pedig egyenesen odáig merészkedett, hogy a Wagner-vezér zsidó, s emiatt veszélyt jelent Oroszországra.

Továbbra is nagyon nehéz a helyzet Bahmutban és környékén. Ám ennek ellenére csapatainknak sikerült több napon keresztül előrenyomulniuk” - írta hétfő délután Telegram-oldalán Hanna Maliar, az ukrán védelmi miniszter helyettese.

Hozzátette, hogy mindez az ukrán hadsereg professzionalizmusának és rendkívüli erejének köszönhető. Hozzátette, az oroszok nem változtatnak céljaikon: légi deszantos egységeiket a város külterületére összpontosítják. A politikus az Interfax ukrán hírügynökség szerint nyomatékosította, hogy tovább folynak a harcok Bahmut védelméért.

Mindeközben Luhanszk városát egy újabb detonáció rázta meg. A robbanásban súlyosan megsérült az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaság” „belügyminisztere”.

Harkiv megyét is tovább ágyúzzák a megszállók. A helyi katonai közigazgatás vezetője arról számolt be Telegram-oldalán, hogy a kupianszki körzetben található Dvoricsna faluban két embert gyilkoltak meg az oroszok, amikor tűz alá vették a települést.





A Wagner-csoport vezetője ismét egy meghökkentő nyilatkozattal hívta fel magára a figyelmet. A The New Voice of Ukraine nevű portál szerint Jevgenyij Prigozsin kedden azt mondta, internetet kell biztosítani a börtönben Alekszej Navalnij számára - mindezt azért, hogy Putyin lehangosabb kritikusa tovább tudja folytatni a korrupció feltárására irányuló munkáját. Elképzelésével akkor állt a nyilvánosság elé, amikor a Washington Post arról írt, hogy állítólag találkozott az ukrán katonai elhárítás tisztviselőivel. Itt a hírek szerint felfedte volna az orosz csapatok Bahmutnál lévő állásait, amennyiben az ukránok kivonják csapataikat a városból. Azonban a kijevi vezetés nem bízott Prigozsinban, így elvetették az ajánlatot.

Ahogy az várható volt, a Wagner-csoport vezetője finoman szólva is öntörvényű magatartása egyre többeknek szúrja a szemét Oroszországban. Az ultranacionalisták hangadója, Igor Girkin - aki részt vett a maláj gép 2014-es lelövésében, s ezzel 289 ember halálát okozta - egyenesen odáig ment, hogy Jevgenyij Prigozsin nemzetiségét tekintve nem orosz. Egyúttal arra célozgatott, hogy a zsoldosvezér - hasonlóan a „bolsevikok többségéhez” - zsidó származású, s emiatt veszélyt jelent Oroszországra nézve - derül ki a Kyiv Post beszámolójából.