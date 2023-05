Danó Anna;

egészségügy;Belügyminisztérium;szakápolási otthonok;

2023-05-16 06:15:00

Megkezdik a betegek átadását a szociális szektornak, hat kórházból ad át ápolási részleget a kormányzat

Júliustól kerülnek át a szociális, új nevén a gondoskodáspolitikai szektorba. Úgy tűnik, a borsodi pilot elmarad.

Lapunk úgy tudja a másfél hónap múlva átadandó részlegek kiválasztásában meghatározó volt, hogy az adott kórházról könnyen leválasztható, lehetőleg már felújított és akadálymentesített épület legyen.

Ezzel első körben az intézkedés összesen 334 ágyat érint. Az érintett intézmények között van az Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet (innen 70 ágyat adnak át), a fővárosi Szent János kórház (100 ágy), a dombóvári kórház (39 ágy), a szombathelyi kórház (40 ágy), a nyíregyházi kórház (60 ágy), valamint a karcagi kórház (25 ágy).

Az erről szóló rendelettervezetet – számolt be hétfőn a 24.hu – Belügyminisztérium honlapján már társadalmi egyeztetésre is bocsátották.

Tavaly év végén még a parlamenti pártokkal zajló, az egészségügy átalakításával kapcsolatos belügyi egyeztetésen Pintér Sándor azt mondta: előbb kipróbálják Borsod megyében az új szociális ápolási rendszert, és csak azután adják át országszerte a kórházak ápolási ágyait a szociális szektornak.

A múlt év végén elfogadott törvény alapján az eddig jobbára a kórházak ápolási osztályain ellátottakról való gondoskodás az egészségügytől a szociális szektorhoz kerül. Az átadás nemcsak az ágyakat és a rajtuk ápolt betegeket érinti, bár az ápolóik is maradhatnak az addigi munkahelyükön, viszont a változással kikerülnek az egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alól. Arról, hogy mely ápolási ágyon fekvő beteg kerül át az úgynevezett szakápolási központokba vagy marad a kórházban, a kezelő orvos dönt. Ha a beteg nem járul hozzá az áthelyezéséhez, de a kórházi kezelése sem indokolt, akkor haza küldhetik. Akik viszont elfogadják az áthelyezést, az ottani ellátásáért már fizetniük kell. A térítési díjat a páciens jövedelem-nyilatkozata alapján a gondozó központ állapítja meg. A családoknak egy másik jogszabály (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény) alapján gondozási kötelezettsége van, amelynek teljesítését a kormány ki is tudja kényszeríteni. Így valószínűleg, aki nem tudja vállalni, hogy otthonában ápolja a hozzátartozóját, annak vállalni kell az új helyzettel járó költségeket is. A két ellátási forma között az is különbséget jelent, hogy amíg a kórházak ápolási osztályain 90 napig maradhatott a beteg, az új szociális ápolási otthonokban a szolgáltatás mindaddig igénybe vehető, amíg a szakápolás indokoltsága a kezelőorvos/szakorvos szakmai véleménye alapján fennáll.