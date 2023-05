Kuklai Katalin;

Országos Rendőr-főkapitányság;traffipax;gyorshajtás;sebességmérés;

2023-05-16 16:46:00

Ígérik, az extrém gyorshajtókra vadásznak

A világ legkorszerűbb mobil traffipaxait szerezte be a rendőrség, júniustól akár az autóikból is képesek lefülelni a gyorshajtókat.

Negyven új sebességmérő eszközzel gyarapodott a rendőrség eszközállománya, melyet egy magyar cég fejlesztett és gyártott. A rendőrség végig részt vett a folyamatban, így olyan traffiapx készült el, ami számukra jól használható, egyben a világon kapható legkorszerűbb – közölte Óberling József ezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti főosztályának vezetője. „Az volt a szándék, hogy a menet közbeni ellenőrzések során legyen egy olyan eszközünk a már meglévő, felújított Fáma lézeren túlmenően is, amelyekkel a forgalomban elvegyülve, akár rendőrautóból is mérni tudjuk a haladási sebességet. Leginkább azokét, akik extrém gyorshajtást követnek el, akik a többiek hátrányára előnyhöz szeretnének jutni. Szeretnék mindenkit megnyugtatni: nem 51-52-re fogja állítani a műszereket, és nem ezekre a gyorshajtókra fog vadászni, hanem a megengedett sebességet jelentősen túllépőkre.”

Az eszközök alapja gyakorlatilag ugyanolyan lézer, mint amilyet 30 éve gyártanak Amerikában, és a világon 99 százalékban használnak ilyet a készülékekben. A technológia már akkor olyan korszerű volt, hogy azóta nem volt szükség ennek a megváltoztatására. Ami újdonság, hogy sokkal felhasználóbarátabb lett. A korábbi traffipaxokon egy 4-5 collos kis képernyőn kellett a forgalmat és a képernyőn megjelenő értékeket figyelemmel kísérniük a rendőröknek, ami meglehetősen fárasztó. Az új eszköz kijelzője viszont egy tablet, amit le is lehet venni, és egy bizonyos távolságig vezeték nélküli kapcsolattal vezérelhető róla a készülék. A tablet tárolja is az adatokat. A mérőműszer hatótávolsága 230 méterig hitelesített. „Ami talán kevéssé ismert, hogy nemcsak a mellettünk vagy előttünk elhaladó járművek sebességét tudjuk mérni, hanem a velünk szembe közlekedőkét is. Ez szokta a legnagyobb meglepetést okozni.”

Gyakran elhangzó vád, hogy a sebességmérés nem más, mint egy pénzbehajtás. Óberling József ezzel kapcsolatban megjegyezte, a rendőrségnek egyetlen forint bevétele sem származik a bírságokból, minden az állami költségvetésbe kerül. Hozzátette: a sebességmérés során a rendőr belátására van bízva, hogy egy elkövetett szabályszegés – jelen esetben egy sebességtúllépés – esetén milyen szankciót alkalmaz. Ennek elég széles a tárháza a helyszíni figyelmeztetéstől a helyszíni bírságon át a szabálysértési feljelentésig és a szabálysértési eljárásban hozott döntésig. Ezen belül is a helyszíni bírság 5-50 ezer forintig terjedhet.