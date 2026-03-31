Alapvetően bíznak a résztvevők jogkövető és jóhiszemű magatartásában.
A világ legkorszerűbb mobil traffipaxait szerezte be a rendőrség, júniustól akár az autóikból is képesek lefülelni a gyorshajtókat.
Nemcsak a NAV, de az ORFK szoftverbeszerzését is gyanúsnak találták a Microsoft revizorai, amikor a magyarországi leány szerződéseit átvilágították, írja a Napi.hu. Másfélszeres túlárazásra is volt példa, a cég állami közbeszerzéseiért felelős korábbi vezetői pedig az államigazgatásban kötöttek ki.
Annak ellenére, hogy látványosan javítja a baleseti statisztikákat a közelmúltban munkába állt csúcstraffipaxok, az Országos Rendőr-főkapitányság a Bukszával közölte: „A rendőrség nem tervezi az átlagsebesség-mérés bevezetését.” Az átlagsebesség-mérés lényege, egy-egy autós sebességét két pont között méri az eltelt idő és a megtett kilométerek hányadosa alapján.
Már januárban újfajta sebességmérőket vezethet be a rendőrség, az új eszközökkel szinte minden autós szabálytalanságot dokumentálni tudnak, valamint az útdíj-matrica meglétét vagy hiányát is ellenőrizni tudják. Mindeközben Ausztráliában ál-balesetekkel blokkolják a helyi traffipax rendszer működését, mondván: a sebességmérőknek nincs semmi hasznuk.
A tavalyinál több, az akkori 153-hoz képest az idén eddig 174 embert jelentettek fel pirotechnikai termékkel való visszaélés miatt - erről Cserényi József, az Országos Rendőr-főkapitányság rendészeti osztályának kiemelt főreferense beszélt hétfői sajtótájékoztatóján, Budapesten.
Nyugdíjasokat próbáltak kifosztani ismeretlen tettesek Zuglóban. A hír, sajnos nem új, az ehhez hasonló bűncselekményeknek már csaknem hagyománya vannak Magyarországon. A károsultak minden esetben jóhiszemű időskorúak, csupán az elkövetés módja változik időről időre.
Az Országos Rendőr-főkapitányság és az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság idén is útjára indítja a „Látni és látszani” elnevezésű országos közlekedésbiztonsági kampányát, melynek keretében a személy-, illetve tehergépkocsik, a motorkerékpárok és kerékpárok vezetői október 2-től december 12-ig ingyenesen élhetnek azzal a lehetőséggel, hogy az akcióhoz csatlakozott szervizekben járművüket szakemberek átvizsgálják - írja a police.hu.
"Sürgős, hívj!" - csupán ezt a két szót tartalmazza azok a +220-as hívószámú, látszólag a Nyugat-Afrikai Gambiából érkező SMS üzenetek, amelyekre múlt pénteken hívta fel a figyelmet az Országos Rendőr-főkapitányság.
Szombattól ujjlenyomat-ellenőrzést végeznek Magyarország külső, schengeni határátkelőin a harmadik országbeli vízumkötelezett állampolgároknál a visszaélések kiszűrésére - jelentette be az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) határrendészeti főosztályának vezetője. Vas Gizella rendőr ezredes elmondta, az ellenőrzést minden schengeni határforgalomban érintett államban bevezetik.
Megkezdődött az őzek párzási időszaka, ilyenkor az állatok veszélyérzet nélkül kirohanhatnak az úttestre, az időszakban a vadelütések száma átlag feletti - olvasható az Országos Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottságának közleményében.
A Debreceni Járásbíróságon tegnap kezdődött az édesanyja, a 2007 húsvétján meggyilkolt fideszes önkormányzati képviselő meggyilkolásával vádolt, majd jogerősen felmentett Schönstein Sándor kártalanítási pere, ám az eljárást máris szüneteltetik, ugyanis a magyar állam képviselője a Népszabadság szerint jelezte: a nem vagyoni kártérítésben megegyezhetnek.
Hat év óta az autók első jó esztendeje volt 2013: látványosan csökkent ugyanis a lopott gépkocsik száma. A tolvajok módszerei változatosak, de most is a legjobban futó márkákra mennek rá, mert főként alkatrészként adják őket tovább. A legjobban a Volkswagent keresik, míg a legkevésbé a Fiatokat.
Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) megerősítette az MTI-nek, hogy létezik az a levél, amelyet a Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége (VÉSZ) elnökének küldtek a Lehel utcai robbantással kapcsolatban. A Népszava szerkesztőségében jelentkezett egy állítólagos nyomravezető - a rendőrség ezt a szálat is vizsgálja.
Továbbra is ismeretlen tettes ellen nyomoz a rendőrség a Lehel úti robbantás miatt, nyilatkozta a hatóság az Indexnek. Korábban csak annyit lehetett biztosan tudni, hogy száznál több rendőr kereste Ürömön a bankrobbantót.
Nem igaz az egymilliárd forintos vesztegetésről szóló sajtóhír, mely Kiss Ernőről, az ORFK most letartóztatott egykori bűnügyi főigazgatójáról szól - tudta meg a Népszava. Lapunk értesülései szerint valóban köze lehet az ügynek Kocsis István volt BKV-vezérigazgató bünetőügyéhez, azonban a vesztegetési - pontosabban befolyással üzérkedésben megnevezett - összeg nagyságrendekkel kisebb, és erről titokban felvett beszélgetések is tanúskodnak. A történteket az ügyészség vizsgálja.