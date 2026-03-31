Pintér már nem szereti Kiss Ernőt

Nem igaz az egymilliárd forintos vesztegetésről szóló sajtóhír, mely Kiss Ernőről, az ORFK most letartóztatott egykori bűnügyi főigazgatójáról szól - tudta meg a Népszava. Lapunk értesülései szerint valóban köze lehet az ügynek Kocsis István volt BKV-vezérigazgató bünetőügyéhez, azonban a vesztegetési - pontosabban befolyással üzérkedésben megnevezett - összeg nagyságrendekkel kisebb, és erről titokban felvett beszélgetések is tanúskodnak. A történteket az ügyészség vizsgálja.