R. Hahn Veronika (London);

bevándorlás;Egyesült Királyság;Rishi Sunak;

2023-05-16 19:28:00

Harciasan helyezkedik Braverman

Az indiai származású brit belügyminiszter új szabályokkal mérsékelné a törvényes bevándorlást is, miután elemzések szerint már idén is egymillió külföldivel növekedhet a brit lakosság.

A brit Konzervatív Párt május 4-i helyhatósági választási kudarcát követő belső viták során kiéleződtek a bevándorlással kapcsolatos nézeteltérések is, sőt úgy látszik, Rishi Sunak első országos próbatételének kedvezőtlen kimenetele jó alkalmat kínál az önjelölt utdók számára, hogy pozicionálják magukat a következő vezetőválasztásra. Senki nem teszi ezt hangosabban, mint Suella Braverman belügyminiszter, aki legfrissebben a National Conservatism Conference háromnapos tanácskozásán tartott programbeszédében domborította ki alkalmasságát a határok ellenőrzésére vonatkozó elképzelések ürügyén. "A kormány prioritása az illegális migráció megakadályozása a La Manche-csatornán keresztül, de nem szabad figyelmen kívül hagyni a törvényes bevándorlás kontrolljának jelentőségét sem" - szögezte le a tárcavezető fórumon.

A Brexit megvalósulásával egyidejűleg bevezetett intézkedések további tervezett szigorítását az indokolja, hogy a május 25-én hivatalosan is megjelenő, most még csak kiszivárgott adatok szerint ahelyett, hogy a 2019-as választási programnak megfelelően csökkent volna, a nettó bevándorlók száma a 700-800 ezret biztosan eléri, de akár az egymilliót is megközelítheti. Miközben az EU-ból való kilépés véget vetett az uniós munkaerő szabad áramlásának, az egymilliós statisztika négy, Brexit előtti év migrációjának felelne meg. A kormányfőre külön nyomás is nehezedik, hiszen a La Manche-csatornán keresztül illegális menekülőket szállító kishajók leállítása egyike a idei évre tett öt ünnepélyes ígéretének.

Az indiai gyökerekkel rendelkező Braverman, akit gyakorta vádolnak képmutatással bevándorlásellenes elvei miatt, visszatért egy hangzatos, de mindeddig illúziónak bizonyult célhoz, hogy "brit munkát brit dolgozók végezzenek el." Említett beszédében konkrétan a külföldi kamionsofőröket, henteseket és gyümölcsszedőket említette, mondván, "nem lát semmi okot arra, hogy ezekre a feladatokra ne lehetne hazai lakosokat kiképezni." Az ambíciózus, ám egyelőre rendkívül népszerűtlen politikusasszony a külföldi diákokat is célkeresztbe vette. Felvetette, hogy mester- és más posztgraduális képzésre érkezők ne hozhassanak magukkal hozzátartozókat. A bevándorlás-korlátozását szolgálná az is, hogy egyes kormánytagok felemelnék a szakképzett külföldi munkavállalók vízumkibocsátásához szükséges, jelenleg évi 26 200 fontnál (11,1 millió forintnál) megállapított fizetési küszöböt, ami 20 százalékkal alacsonyabb a 33 ezer 280 fontos medián bérnél. Suella Braverman hangsúlyozta annak fontosságát is, hogy a bevándorlók beszéljék az angol nyelvet és elfogadják a társadalmi normákat, mert különben a "multikultulturalizmus katasztrofálissá válik."

A belügyminiszter beszédében pellengérre tűzte a Munkáspárt által egyelőre csak fontolgatott tervet, amely szavazójogot adna az Egyesült Királyságban letelepedett adófizető EU-állampolgároknak, összesen mintegy 3,4 millió embernek és egyben 18-ról 16 évre csökkentené a választójogi korhatárt. Braverman saját pártját félti. A legbefolyásosabb választási szakértő, Sir John Curtice szerint javaslatok megvalósítása ugyanis rontanának a kormánypárt esélyein, különösen a nagyvárosokban - Londonban például aligha maradna konzervatív képviselő.