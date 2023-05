nepszava.hu;

2023-05-17 07:52:00

Viharos szél és jégeső is érkezhet az eső mellé

Sőt, helyenként akár jégeső és akár villámárvizeket okozó zivatarok is lehetnek.

Viharos szél, heves zivatarok és jégeső miatt is figyelmeztetést adott ki szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

Mint írják, reggel kelet felől sodródhatnak be intenzívebb záporok mellett zivataros gócok. Intenzív csapadék várható, több mint 20-30 mm, de van, ahol ennél több is lezúdulhat. Ezenkívül 1-2 cm jégeső és néhol az óránként 60 kilométeresnél is nagyobb erejű széllökések is lehetnek.

Szerdán főként a keleti térségben és a középső országrészben várhatók nagyobb számban zivatarok, amelyek akár villámárvizeket is okozhatnak. Heves zivatarok mindkét nap előfordulhatnak erősen viharos szél és nagyobb méretű jég kíséretében.

Az egyre nagyobb területen megerősödő északi, északnyugati szelet az Észak-Dunántúlon 60-80 km/h közötti viharos lökések kísérik.