MTI-Népszava;

Szlovákia;Miskolc;ellátás;sérültek;buszbaleset;műtétek;

2023-05-17 15:11:00

Szlovákiai buszbaleset: három embert már megműtöttek, hármat hamarosan operálnak

Folyamatosan érkeznek a sérültek a miskolci kórházba.

A szlovákiai buszbaleset sérültjei közül tizenhármat szállítottak az elmúlt két napban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházba – közölte szerdán Révész János főigazgató. Rendkívüli miskolci sajtótájékoztatóján elmondta, a páciensek közül hat ambuláns ellátást igényelt és hetet vettek fel a kórházi osztályokra. Utóbbiak közül egyet orvosi megfigyelés alatt tartanak, a további hat, döntően végtagsérüléseket szenvedett sérült pedig műtéti ellátást igényel.

Elhangzott, hogy eddig három hazaszállított embert már megműtöttek, további hármat pedig szerdán vagy csütörtökön operálnak meg. Egyikük sincs életveszélyben vagy súlyos állapotban, mindannyian nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedtek, állapotuk teljesen stabil, és közülük senkinél nem áll fenn annak a veszélye, hogy maradandó egészségkárosodást szenvedjen.

Révész János hangsúlyozta, folyamatos kapcsolatban állnak a szlovák orvosokkal, akik jelezték, vannak náluk olyan stabilizált és szállítható állapotban lévő sérültek, akiket végleges ellátásra a miskolci kórházba fogják átvinni. A traumatológiai osztály 140 ággyal, gyakorlatilag korlátlan műtőkapacitással rendelkezik, emellett rendelkezésre áll a húszágyas intenzív osztály és a szintén húszágyas posztoperatív őrző, vagyis minden sérültet el tudnak látni, akiket a szlovák hatóságok hozzájuk irányítanak – tette hozzá a főigazgató.

A Népszava is hírt adott arról, hogy egy magyar busz kamionnal ütközött össze hétfő délelőtt a szlovákiai D2-es autópályán. A balesetben egy ember meghalt, 37-en könnyebben, 21-en súlyosan sérültek. Az RTL nyomán írtunk arról is, hogy egy ceglédi székhelyű társaság üzemeltette a belestet szenvedett buszt, amely cégnek egy másik járműve a napokban letarolt több autót is a Széll Kálmán téren.