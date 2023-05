P. L.;

2023-05-17 15:45:00

Nagyon kellenek a vendégmunkások az Orbán-kormánynak, a letelepedésüket és a családegyesítést viszont törvénnyel akadályoznák

A javaslat értelmében a vendégmunkások kizárólag munkavállalás céljából igényelhetnek tartózkodási engedélyt.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes benyújtott egy törvényjavaslatot, amely elviekben a magyar munkavállalók munkahelyeit hivatott megőrizni, ezért a harmadik országbeli állampolgár fogalmától megkülönböztetve, speciális foglalkoztatotti kategóriaként határozza meg a vendégmunkás fogalmát és a rá irányadó szabályokat – idézi a tervezetet a hvg.hu.

A javaslat értelmében a vendégmunkások kizárólag munkavállalás céljából igényelhetnek tartózkodási engedélyt, emellett csak meghatározott létszámban és olyan területen vállalhatnak munkát, amelyet a munkavállalási részletszabályok lehetővé tesznek. A tervezet azt is kimondja, hogy a vendégmunkások nem kaphatnak letelepedési engedélyt Magyarországon, továbbá, hogy a tartózkodási engedély 180 napon belül 90 napot meghaladó, ám legfeljebb két év, meghatározott időtartamú tartózkodásra jogosít Magyarország területén, s ezt maximum egy évvel lehet meghosszabbítani. Sőt, a letelepedés mellett a vendégmunkások családegyesítését is akadályozzák, a lehetséges tartózkodási engedélyek időtartamát 2+1 évben maximálják.

A jogszabály egyébként nyilván nem független attól, hogy az Orbán-kormány kvázi-öngyarmatosító nagyberuházásai egyre kevésbé a magyar munkaerőre támaszkodnak. Lapunk tegnap előtt számolt be arról, hogy Magyarországon egyre több vendégmunkás dolgozik, s van olyan autóipari üzem, ahol magyarokat már nem is vesznek fel. A Távol-Keletről és Délkelet-Ázsiából érkező vendégmunkások száma ugyanakkor ugrásszerűen növekszik, csak az autóiparban több ezer fülöp-szigeteki dolgozik.

Emiatt Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár sietve el is magyarázta a kormánypárti Világgazdaságnak, hogy nem igaz, hogy a magyar munkaerőpiacot külföldiek árasztanák el. Ehhez képest épp a törvényjavaslat vonatkozásában elismerte, azért van szükség rá, mert az országba érkezett és jövőben érkező beruházások együttesen több százezer fő foglalkoztatását teszik szükségessé, s bár állítása szerint amíg lehet, addig magyarokkal töltenék be ezeket az állásokat, külföldiek foglalkoztatásával is számolnak.

Az államtitkár szerint a parlament még a tavaszi ülésszakban szavazni fog a törvénytervezetről, a részletszabályokat a tervek szerint ősszel fogadják el, a teljes csomag pedig november 1-jén lép hatályba.