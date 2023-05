Elon Musk sorosozott, Orbán Balázs a világ egyedüli kormányzati politikusaként örült ennek

MTI-Népszava;

Soros György;Tesla;Elon Musk;Orbán Balázs;

2023-05-18 06:41:00

„Azt mondok, amit akarok” – szögezte le a Tesla-vezér, aki azt sem bánja, ha pénzt veszít a tweetje miatt.

A Tesla alapító-vezérigazgatója, a tulajdonában álló Twitteren hétfőn tett közzé egy bejegyzést, amelyben az amerikai magyar üzletembert egy képregény-sorozat, az X-Men emberfeletti hatalommal rendelkező negatív figurájához hasonlította. A megjegyzés hatalmas vitát váltott ki a közösségi oldalon és az amerikai médiában, amire Elon Musk azzal reagált: nem gondolná, hogy Soros Györgyöt a jó szándék mozgatná, és úgy fogalmazott, hogy „Soros György gyűlöli az emberiséget”, és célja a civilizáció alapszövetének szétszakítása.

A megjegyzés nyomán Elon Muskot szélsőjobboldali retorikával vádolta meg az amerikai Rágalmazás-ellenes Liga (ADL) elnöke. Jonathan Greenblatt kifejtette, hogy

Elon Musk kedden az CNBC televíziócsatornának adott interjúban kifejtette, hogy fenntartja véleményét, és hozzátette, hogy joga van annak kifejtéséhez, mert ez a szólásszabadság lényege.

Arra a felvetésre, hogy a megjegyzése következménye üzleti szempontból hátránnyal járhat vállalkozása, a Tesla számára, az üzletember azt válaszolta:

Az izraeli külügyminisztérium magas szintű tisztségviselője kedden Elon Musk megjegyzését „antiszemita ízűnek” nevezte.

A 444 cikkében megjegyzi: Orbán Balázs, Orbán miniszterelnök politikai igazgatója az egyetlen kormányzati politikus a világon, aki bejegyzésben üdvözölte a tweetet.

Yes, Elon Musk, an uncanny resemblance indeed. https://t.co/Yr87sDHu9Q pic.twitter.com/kfIrJMHGWI