Európai Bizottság: Álhír, hogy Ursula von der Leyen a Barátság kőolajvezeték leállítását szorgalmazta

Az is elterjedt, hogy a Mol zsarolásra hivatkozva megszakította a tárgyalásokat az ukrán vezetékhálózatot üzemeltető Ukrtransnaftával, de egy anonim forrás szerint ez is egy jókora sületlenség.

Ma terjedt el a hír, hogy „Ursula von der Leyenék” állítólag arra buzdították Ukrajnát, hogy állítsa le a szállításokat a Barátság kőolajvezetéken keresztül. Erről elsőként az Index számolt be anélkül, hogy az információt bárki megerősítette volna, így már első ránézésre is csak a megfelelő fenntartással szemléztük. Nem úgy a kormányzati kommunikációs gépezet, amely azonnal be is indult: kritika nélkül, szép sorban lehozta az Origo, a Magyar Nemzet és az állami média is, a fideszes Detusch Tamás pedig nyomban fel is szólította Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, hogy haladéktalanul tisztázza, valóban ő kérte-e, hogy a Magyarországgal szembeni politikai nyomásgyakorlás érdekében az ukránok állítsák le a kőolajszállítást a Barátság-vezetéken.

A történetnek a Telex is utánanézett, az Európai Bizottság magyarországi képviselete pedig gyorsan rövidre is zárta a témát:

- írták.

Ursula von der Leyen saját sajtóirodája szinte szóról szóra ugyanezt válaszolta. Mint közölték, a bizottsági elnök soha nem tett ilyen ajánlást a Barátsággal kapcsolatban, és soha nem állt kapcsolatban senkivel ebben a témában.

Az Index ugyanazon a cikkben azt is állította, hogy a Mol nem kíván közvetlenül tárgyalni az ukrán vezetékhálózatot üzemeltető Ukrtransnaftával, miután a cég állítólag megzsarolta a magyar olajtársaságot. A Telex ezzel kapcsolatban csak nem hivatalosan, de a Moltól is kapott cáfolatot. A lap anonim forrása úgy nyilatkozott:

Egy tárgyalás során van olyan, hogy egy fél azt érzi, hogy a másik zsarolja, de az ország ellátásában kulcsfontosságú témáról nem lehet megszakítani a kapcsolatokat. Azok folyamatosak és közelítenek a megállapodás irányába.

Egyébként Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az amerikai hírszerzés kiszivárgott jelentései szerint valóban megpendítette, hogy fel kellene robbantani a Barátság kőolajvezetéket, arról viszont sehol nem esett szó, hogy erre a nyugati vezetők közül bárki is bátorította volna.