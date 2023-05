MTI-Népszava;

gyász;basszusgitáros;Andy Rourke;Smiths;

2023-05-19 13:46:00

Meghalt Andy Rourke, a Smiths basszusgitárosa

A zenész, aki a legendás brit alternatív zenekar mind a négy albumán játszott, 59 évesen hunyt el.

Elhunyt Andy Rourke, a Smiths egykori basszusgitárosa. A zenész, aki a legendás brit alternatív zenekar mind a négy albumán játszott, 59 évesen, hasnyálmirigyrákban halt meg.

Andy Rourke halálhírét barátja és korábbi zenésztársa, a gitáros Johnny Marr erősítette meg. Rourke, aki hosszú időn át küzdött betegségével, olyan ikonikus Smiths-dalokban működött közre, mint a This Charming Man vagy a There Is a Light That Never Goes Out – írta a BBC.

Johnny Marr szerint Rourke káprázatos basszusfutamai egészen egyediek és messziről felismerhetőek voltak.

– fogalmazott Mike Joyce, a Smiths dobosa.

Az 1964-ben született Andy Rourke 11 évesen kötött barátságot Johnny Marr-ral, első közös zenekaruk a Freak Party volt. Aztán amikor Marr az énekes Morrissey-vel és Mike Joyce-szal 1982-ben megalakította a Smithst, kér másik basszusgitáros-jelölt meghallgatása után Rourke lett a kiválasztott.

A manchesteri Smiths a nyolcvanas évek meghatározó rockzenekarává vált, a brit alternatív rock ikonjává, olyan slágerekkel, mint a Heaven Knows I'm Miserable Now vagy a Girlfriend In A Coma. A csapat négy lemezt készített: a The Smiths 1984-ben, a Meat Is Murder 1985-ben, a The Queen Is Dead 1986-ban, végül a Strangeways, Here We Come 1987-ben jelent meg. Rourke-ot 1986-ban heroinfogyasztás miatt egy időre kirúgták a többiek, de két hét után visszatérhetett.

A Smiths történetének 1987-ben vége lett, Morrissey szólókarriert kezdett. Két évre rá Rourke és Joyce beperelte a Marr-Morrissey szerzőpárost, kevesellve a Smiths előadásai és stúdiófelvételei után nekik járó 10 százalékos jogdíj mértékét. Rourke-nak megítéltek 83 ezer fontnyi összeget, de elég rosszul járt, hiszen a végsőkig pereskedő Joyce végül egymilliót kapott a korábbi jogdíjak után, és 25 százalékot a feloszlás után befolyó pénzekből.

Andy Rourke évtizedeken át tartó zenei pályafutása során dolgozott együtt a Pretendersszel, a Killing Joke-kal, Sinéad O'Connorral, Badly Drawn Boyjal. Két másik basszusgitárossal, Peter Hookkal (Joy Division/New Order) és Gary „Mani” Mounfielddel (Stone Roses) supergroupot alakított Freebass néven. Volt rádiós műsorvezető is az XFM rockállomásnál.

Halálhírére reagálva mások mellett olyan ismert zenészek méltatták Rourke-ot a közösségi médiában, mint Mat Osman (Suede), Billy Bragg vagy Tim Burgess (Charlatans).