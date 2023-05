Sári Edina;

menopauza;életmódváltás;orvoslás;klimax;

2023-05-21 17:08:00

Helló, klimax, avagy beszéljünk nyíltan a változókorról!

A változókortól sokan félnek, mások inkább várják, hogy megszabaduljanak a havi nyűgöktől. Néhányan szinte meg sem érzik, mások évekig szenvednek a kellemetlen tünetektől és sokszor a társadalmi stigmatizációtól is. Ugyan kevésbé köztudott, de változókor a férfiakat is érinti, már létezik szakszó (couple pausa) a menopauzát és az andropauzát közösen átélő párok nehézségeire is. Ezekről is szó lesz a május 20-án rendezett I. menopauza-konferencián, melynek főszervezőjével, Koch Mária menopauza-kutatóval, a Helloklimax program létrehozójával beszélgettünk.

A változókor nálam egy csütörtöki napon kezdődött. Az akkori munkahelyem legkisebb irodájába húzódtunk az egyetlen elektromos radiátor köré, mert nem volt pénz fűtésre, a Főgáz rég kikapcsolta a központit. Télikabátomról csak a kapucnit toltam le, és szinte az egész testemmel a fűtőtestre tapadtam, megküzdve a kiáradó meleg minden kilojoule-­jáért. A főnök az ablaknál ült, ami zárva volt, de a fagyos cúg így is bekúszott a gitteletlen réseken. Ebben a fogvacogtató helyzetben hirtelen kényelmetlenül melegem lett, forróság öntötte el a testemet, a homlokomon, a hátamon folyt az izzadság. Mondtam az igazgatónak, hogy nyissa már ki az ablakot, erre gonoszul mosolyogva visszakérdezett, hogy „na mi van, csak nem elkapta a banyakór”? Felhorkantottam, szurikáta módra felegyenesedtem, és kikértem magamnak a gyanúsítgatást – hisz egy hónap híján negyvennégy éves voltam, szellemileg, fizikailag és mentálisan jól karbantartva, tehát még egyáltalán nem számítottam Mrs. Klimaxra. Az ablaknál ülő férfi továbbra is idétlenül bólogatva vigyorgott rám, és mit ad isten, neki lett igaza!

Velejéig tabutéma

Amikor rádöbbentem, hogy magyarul egyáltalán nem elérhető semmilyen, a laikusok számára gyakorlati segítséget nyújtó, de szakértők által készített anyag, a menopauzát átkereteztem MeNŐpauzára, és ezzel a felütéssel megírtam a Pauza-trilógiát, hogy nőtársaim ne járjanak úgy, mint én. Legnagyobb megkönnyebbülésemre csekélységnek számító hőhullámokkal átvészeltem ezt a minden ember életében – igen, uraim, az önökében is! – bekövetkező időszakot. Mások viszont nem ilyen szerencsések, sok nőtársához hasonlóan Koch Mária is nagyon megszenvedte a változókort. Amikor a kommunikációs szakember felismerte, hiába is küzd ellene, ő is beleállt a dologba, azóta mentorként, coachként is segíti sorstársait.– A velejéig tabutéma feldolgozásához és feloldásához azért mertem hozzákezdeni, mert már előzőleg is sok egészségügyi projektem volt, és a saját problémáim miatt a téma is közel állt hozzám – kezdi történetét. – Én is rádöbbentem, hogy alig van hiteles magyar nyelvű, közérthető szakirodalom, az orvosok pedig alig foglalkoznak felvilágosítással. A nők emiatt nem kellően tájékozottak arról, hogy mi történik a testükkel, amikor beáll a változókor. A másik, ami motivált, hogy

A menopauza nálam ennél jóval komolyabb tüneteket, betegségeket okozott. Gyógyszereken éltem én, aki addig sosem szedtem semmit, rosszulléteim voltak, intoleranciáim alakultak ki, gyulladásos és immunbetegségem lett. Egyszer csak fellázadtam, és azt mondtam, hogy ez nem fair, ezt egyetlen nő sem érdemli meg! Azt mondtam, ide figyelj, menopauza, ha már itt vagy, akkor nézzük meg, mit kezdhetünk egymással! Nézzük meg, hogy mi vár még ránk, abban a sok évtizedben, ami még előttünk áll!Ezért létrehozta a Helloklimax programot, ami odafigyel a nőkre, törődik velük, gyakorlati segítséget, támogatást nyújt ebben a nehéz, elhúzódó időszakban. Méghozzá számos területen és formában, az ismeretterjesztő előadásoktól a vállalati szemléletformálásig, hiszen a me­nopauza valamely szakasza évente másfél millió nőt érint hazánkban, szinte minden munkahelyen dolgoznak a klimaxos tüneteik és a teljesítményszer közt lavírozó nők.

– Azt kérdezi, honnan jött az elnevezés? A Helló, klimax! egy fricska annak a sok tabunak és előítéletnek, amit mi, nők évszázadok óta skarlát betűként hordozunk magunkon. Elkezdtem utánaolvasni a témának, elmentem képzésekre, dolgoztam a WHO-val, bújtam a szakirodalmat. Publicistaként tanultam a magyarázó újságírást, ami az egészségügyi információk átadásának legfontosabb területe. Azt célozza, hogy az információ és az olvasó között értő hidat építsünk, amire az orvosi nyelv nagyon nehezen képes. A WHO-tól kértem nemzetközi statisztikákat, szakmai anyagokat, elkezdtem ezeket feldolgozni. Amikor már jobban képbe kerültem, bekopogtattam a Magyar Menopausa Társasághoz, amelynek elnöksége és vezetőségének nagy többsége férfiakból áll. Azt mondtam, kedves uraim, itt az idő, hogy megkérdezzem önöket, mik a trendek most itthon, hol tart a felvilágosító munka.

Nem betegség, de az lehet belőle

Nem igazolódott be a feltételezése, mert nyitottak voltak az együttműködésre, de volt még mit tenni az edukáció terén. Közben olyan hiteles orvosokat, terapeutákat igyekezett felkutatni, akik holisztikus szemlélettel, a testi és a pszichés állapotot egységként kezelve, vagyis életmódorvoslással képesek gyógyítani. Akik nem a tüneteket nyomják el egy azonnal felírt hormonbombával, hanem kiderítik a valós okokat, és arra adnak terápiás vagy más típusú megoldást.– Akkor döntöttem el végérvényesen, hogy abból a szerteágazó tudásból, amit képviselnek, kialakítok egy multidiszciplináris, komplex programot, ugyanis az egészségügynek nem feladata gyógyítani a menopau­zát, mivel ez nem betegség, hanem adott életszakasz természetes velejárója. Viszont – mivel ez számos betegség forrása lehet – tudtam, hogy fel kell készíteni a nőket a változókorra. Ez lett a Prevenció, edukáció, támogatás – menopauza előtt, alatt, után program.

A menopauzája kezdetétől addig, amíg a program kialakításáig eljutott, eltelt öt év. Ezalatt felkészült a vezetői pozícióra, összeállított egy szakmai csapatot. Ebben az időszakban rengeteg nővel és szakemberrel készített interjút, felmérte a szükségleteket, hogy minél szélesebb körben tájékozódjon arról, mire van szüksége az érintettnek a menopau­zában. – Azt vettem észre, hogy a nőket már az a tudat is felszabadítja, hogy valakivel beszélgethetnek a lelkükben rejtőző és elnyomott érzéseikről és fizikai szenvedésükről. Maga a Helloklimax program 2022-ben állt össze és indult el, aminek keretében online webináriumokat tartottunk a menopauza-világnapon több száz fő részvételével, de most,

A honlapunkon rengeteg, ebben a témában készített ismeretanyagot el lehet érni folyamatosan, cikkeket, videós bejátszásokat, szakemberekkel készült interjúkat, riportokat. A program keretében az orvosok és terapeuták konkrét ellátást nyújtanak a hozzánk forduló nőknek, akiket néha a párjuk is elkísér a vizsgálatokra, így közvetve hatással lehetünk a férfiakra is. Külön nekik szóló programot is tervezünk, most kezdtünk hozzá, mert náluk is ugyanúgy problémát jelent – bár más tünetekkel jár és másban nyilvánul meg – a változókor.

Kezelés és finomhangolás

Az első konzultáció előtt kérdőívet kap a jelentkező, ezzel anamnézist vesznek fel a betegségeikről, étkezésükről, alvási és egyéb életmódbeli szokásaikról, a stresszkezelésükről, hangulatingadozásaikról, illetve laborleleteket kérnek be. Mire a szakemberekhez érkeznek, már látják az egészségi státuszukat, azonkívül azt, hogy mik azok az életmódot megnehezítő vagy az egészségi állapotot rontó, befolyásoló tényezők, amelyeken változtatni kell. Sokszor ezek fel nem ismert apróságok. A menopauza-kutató példaként említi, hogy

Ezeket rendkívül gyorsan lehet orvosolni, tehát a páciens máris megszabadul egy aggasztó tünettől, ami nagyszerű érzés számára. Ha kell, beállítják a gyógyszeres terápiáját, de lehet, hogy csak az étkezésén kell picit módosítani, hogy jobb legyen a közérzete. A rossz alvás és az alváshiány a XXI. század nikotinja, az életünk minden területére kihat, a szakembereik ezt is kezelik. Trénereik pedig megtanítják a nőket a stressz- és a hangulatingadozások kezelésére, ami rengeteg mentális betegség előszobája lehet.

– A munkatársaink a nőkkel sebezhető korszakukban találkoznak, ezért nálunk első az empátia, amivel feléjük fordulunk. A konzultációk online és személyesen is történnek, attól függően, hol lakik a kliensünk, és mire van ideje. Az igazi örömöt az okozza számukra, ha visszajeleznek, hogy jobban alszanak, megszűnt a hasi puffadás, könnyebben tűrik a hőhullámokat, a stresszes munkanapokat, csökken a vérnyomás, jobb a vérkép, vagy egyszerűen csak könnyebben viselik magukat. A gondozásunk hatására szépen csendesen megtörténik az életmódváltás is, nem görcsölnek rá a kényszerűség szülte változásra, mert látják az eredményeket. Mindig a legradikálisabb, ezért a leggyorsabban eredményt hozó probléma kezelésével kezdjük a folyamatot, hogy motiválttá tegyük a nőket a változtatásban, utána finomhangolunk, ami már szépen hozza az elvárt sikereket.