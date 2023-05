Á. B.;

Ukrajna;Kijev;dróntámadás;orosz megszállás;

2023-05-20 10:56:00

Újra drónokkal támadták Kijevet az oroszok

Mindegyiket lelőtték, senki sem veszítette életét.

Kijev légvédelme sikeresen visszavert egy újabb orosz dróntámadást az éjszaka folyamán, de a lehulló törmelékek némi kárt okoztak az ukrán főváros épületeiben - írja az ország hadseregének közlésére hivatkozva a The Guardian.

Helyi idő szerint hajnali háromnegyed 1-kor szólaltak meg a légvédelmi szirénák. „Éjjel az agresszor ismét hatalmas dróntámadást hajtott végre. Légvédelmünk minden célpontot megsemmisített” - írta Telegram-oldalán Kijev polgári és katonai közigazgatásának vezetője. Szerhij Popko hozzátette, a lezuhanó törmelék tüzet okozott egy lakóházban Darnyickij kerületben, de itt megfékezték a lángokat. A törmelék három másik kerületben is okozott némi kárt, de áldozatokról nem érkezett jelentés. A tisztviselő közlése szerint május eleje óta ez volt a tizenegyedik dróntámadás Kijev ellen.

A hatóságok robbanásokról számoltak be a Kijevtől északkeletre fekvő Csernyihiv városából is. Az oroszok által megszállt Mariupol száműzött ukrán vezetése szintén detonációk történtek be az Azovi-tenger partján lévő városban.

A keleti fronton eközben tovább tart az öldöklő küzdelem Bahmut városáért. Az Institute for the Study of War (ISW) nevű, amerikai székhelyű agytröszt értékelése szerint a városnál folyó ukrán ellentámadások nagy valószínűséggel megszüntették annak lehetőségét, hogy a megszállók bekerítsék a honvédő ukránokat.

Mindez még annak ellenére is így van, hogy Oroszország ide összpontosítja tartalékait. Pénteken az ukrán hadsereg keleti műveleti parancsnokságának szóvivője megerősítette, hogy az ukrán erők Bahmut közelében átvették a harctéri kezdeményezést. Szerhij Cserevatyi közlése szerint csütörtökön és pénteken az ukránok csaknem fél kilométert nyomultak előre a frontvonalon. Az ISW úgy véli, hogy egy másik helyszínen az előrenyomulás mértéke akár egy kilométer is lehet - olvasható a Kyiv Independent cikkében.