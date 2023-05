Rónay Tamás;

Wagner;Közép-afrikai Köztársaság;Bangui;sörgyárak;Jevgenyij Prigozsin;

2023-05-21 18:46:00

"Minden olyan területen, amely pénzt hoz, az oroszok az urak" - Vodkát és sört is gyárt a Wagner zsoldoscsoport Közép-Afrikában

A helyiek attól tartanak, egészségtelen anyagok is belekerülnek a nedűbe.

A Közép-afrikai Köztársaság legnagyobb, a fővárosban, Banguiban található sörgyáránál március elején négy férfi a hátukra szíjazott géppisztollyal jelent meg. Körülbelül harminc Molotov-koktélt gyújtottak meg, átdobták őket a szögesdrót felett. Hamarosan az udvaron lévő növények egy része lángra kapott. A gyújtogatók gyorsan elmenekültek. A térfigyelő kamerák felvételei alapján nem lehetett minden kétséget kizáróan azonosítani az elkövetőket, emlékeztetett a Neue Zürcher Zeitung.

Máig nem világos, ki állt a gyújtogatás mögött, amely végül a vártnál kisebb károkat okozott, mert a gyártóüzem nem sérült meg. Szakértők szerint az egyenruhák, a Kalasnyikovok, a célpont alapján minden arra vall, hogy a Wagner zsoldosai voltak az elkövetők.

Az általuk elorozott nemesfém-kitermelés révén segíthetik Oroszországot, hogy átvészelje az ukrajnai háború egyre súlyosabb gazdasági következményeit.

2018. januárjában arról számoltak be, a Wagner PMC-kontingensét a Közép-afrikai Köztársaságba telepítheti, mivel Oroszország sikeresen lobbizott az ENSZ Biztonsági Tanácsánál, hogy engedélyezze fegyverek és lőszerek szállítását az országba.

Az államban 2012-tól polgárháború pusztított, a terület háromnegyede a lázadók ellenőrzése alatt maradt. 2018. májusának végén a Neue Zürcher Zeitung arról számolt be, hogy az itt tartózkodó orosz zsoldosok száma elérte az 1400-at. Az orosz zsoldosok részt vettek bányászati és fakitermelési műveletekben, konvojok biztonságának biztosításában, vámszolgáltatások nyújtásában. Az Európai Nyomozó Együttműködések (EIC), az All Eyes on Wagner francia szervezet és az egyesült királyságbeli Dosszié Központ 2022-es közös jelentése szerint a Wagner 2019 óta irányítja a közép-afrikai köztársasági Diamville gyémántkereskedelmi vállalatot.

Már 2017-ben Wagnerhez közvetlenül kötődő cégek kaptak koncessziót különböző gyémánt- és aranybányák üzemeltetésére. A bangui kormány így fizet a félkatonai erők katonai szolgálataiért. A Wagner által ellenőrzött legjövedelmezőbb bánya a Ndassima aranybánya. Ennek koncesszióját egy kanadai cégtől vonta vissza a közép-afrikai kormány, hogy aztán a Wagnert örvendeztessék meg vele. Azóta az aranyat az oroszok bányásszák, a bányát pedig Wagner-zsoldosok őrzik. Európai médiumok kutatásaiból az is kiderült, hogy a Wagner részt vesz az erdőirtásban és a trópusi fák eladásában. Touadéra elnök kabinetje 2021-ben korlátlan bányászati jogot adott az oroszok egyik leányvállalatának egy Banguitól délre fekvő területen. Azóta állítólag hetente több, trópusi fát szállító teherautó-konvoj gördül ki innen – Wagner-katonák kíséretében. A célország a szomszédos Kamerun.

De ez még nem minden. A genfi székhelyű, a nemzetközi szervezett bűnözés elleni globális kezdeményezés nemrégiben készített tanulmányban megállapítja, hogy a Közép-Afrikai Köztársaság a legjobb példa arra, a Wagner milyen gazdasági hatalomra, üzleti modellre törekszik. A tanulmány szerint Jevgenyij Prigozsin "biztonsági cége" több mint egy tucatnyi vállalkozást működtet az országban.

Az ukrajnai háború kitörése óta a Wagner katonáinak száma az akkori kétezerről valamelyest csökkent az országban. Ezzel egyidejűleg azonban egyre több a félkatonai erőkkel közvetlen kapcsolatban álló orosz üzletember jelent meg itt. Egy helyi ellenzéki politikus a Deutsche Welle televíziónak nyilatkozva elmondta:

Januártól egy sörgyár is a Wagner érdekeltsége lett. Tavaly pedig egy magas rangú Wagner-képviselő cége kezdett orosz vodkát gyártani a helyi piacra. Ugyanez a vállalat áll a sörgyártás mögött. A nedű neve Africa Ti L'or, amelyet egyliteres műanyag palackokban árulnak.

A közép-afrikai sörpiacon évtizedek óta a francia Castel csoport a piacvezető. Sörét abban az üzemben gyártja, amelyet márciusban megtámadtak. Már az év elején világossá vált, hogy a Wagner sörgyár foggal-körömmel küzd francia versenytársával szemben. Az Africa Ti L'or bevezetése után nemcsak az orosz sör reklámplakátjai jelentek meg mindenütt Banguiban, hanem azok is, amelyek a Castelt gyalázták. „Minden alkalommal, amikor Castel sört veszel, a háborút finanszírozod” – szerepelt az egyiken. Egy másikon: "Castel = terrorizmus".

Mint a Corbeaunews Centrafrique portálja írta, annyi ismert, hogy a folyékony kenyér vizet, malátát és komlót tartalmat, de nem kizárt, hogy az egészségügyre veszélyes anyagokat is. Mint a honlap írja, a Wagner február óta motoros tricikliket bérel söreinek elosztására. Sok éttermet, sörözőt kényszerítenek arra, hogy ezt a sört árulják a francia helyett.

Az országot, ahol nagy területeket továbbra is lázadócsoportok tartanak ellenőrzésük alatt, már régebben is egyfajta kísérleti terepnek tekintették gazdasági szempontból, már Jevgenyij Prigozsin félkatonai szervezetének megjelenése előtt is.