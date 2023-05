Á. B.;

2023-05-21 14:52:00

Rápiszkítottak az önkormányzat autóira a gólyák, ezért leverték a fészküket Létavértesen

Az eltávolítást végző illető először azt mondta, van engedélye a művelethez, ám gyorsan kiderült, hogy hazudott.

Egy lerombolt gólyafészek borzolja a kedélyeket a Hajdú-Bihar vármegyei Létavértes városában.

Egy gólyapár ugyanis a helyi gyermekélelmezési központ kéményének a tetejére épített fészket, azonban az önkormányzat emberei inkább lerombolták és drótakadályt telepítettek. A helyiek ellenállása miatt azonban pár nappal később leszerelték. A gólyák most az egész fészket újraépítik.

Az ügyről beszámoló ATV-nek az egyik helyi lakos azt mondta, a gólyák a közeli házakon ülve figyelték, hogy mi történik, és amikor észrevették az üres kéményt, akkor újra elkezdték építeni a fészket. Másvalaki pedig azt sem tartja kizártnak, hogy a fészkekben tojások is voltak, mivel a gólyák most fognak költeni. A csatorna kereste a város első emberét is, de a polgármestert nem sikerült elérni. A közeli hortobágyi madárkórház egyik önkéntese azt mondta, a fészek eltávolítása természetkárosításnak számít.

„Ez teljesen szabálytalanul történt. A törvény tiltja a fészekrakási és keltési időben a védett madaraknak a fészkének a háborgatását. Azt tudni kell, hogy a fehér gólya fokozottan védett Magyarországon” - magyarázta Cucin János. Hozzátette, a fészek eltávolítója előszőr azt állította, van engedélye, ám gyorsan kiderült, hogy hazudott. A helyiek egyöntetűen állítják, hogy azért kellett szétverni a fészket, mert a gólyák rápiszkítottak az önkormányzat autóira.