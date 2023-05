Frank Zsófia;

Orbán-kormány;Fidesz;ellenzék;törvényjavaslat;exkluzív;

2023-05-22 10:27:00

Partvonalra tette a Fidesz az ellenzéket, még a fél százalékot sem éri el a NER idején elfogadott ellenzéki törvényjavaslatok száma

Amiből mégis jogszabály lett, az szimbolikus vagy az Orbán-kormány számára is előnyös volt.

Mindössze nyolc darab ellenzéki (illetve egy esetben független) kezdeményezésű törvényjavaslatot fogadott el az Országgyűlés 2010. május 14. és 2022. december 31-e között – olvasható ki a parlament oldalán lévő ciklusonkénti összefoglalókból. Mivel a Fidesz-KDNP kormányok ideje alatt összesen 2268 törvényt fogadtak el és hirdettek ki a Magyar Közlönyben, így tehát 13 év alatt 0,35 százalék volt az ellenzéki párt vagy képviselő által benyújtott olyan javaslat, amelyből végül törvény is lett.

Ciklus szerint nézve 2010 és 2014 közt született a legtöbb törvény, vagy törvénymódosítás. Egész pontosan 859, amiből összesen két ellenzéki és egy független javaslat ment át, húszat bizottságok bocsátottak szavazásra, a többit mind a kormány vagy kormánypárti képviselők. 2014 és 2018 között egyetlen ellenzéki javaslat ment át, a „rekord” pedig 2018 és 2022 közt volt, ekkor négy ellenzéki kezdeményezésű törvényt hirdettek ki a Magyar Közlönyben.

Ez persze nem azt jelenti, hogy az ellenzéki pártok és azok képviselői nem nyújtottak be javaslatokat. Ám ezek többsége a bizottsági szakaszból sem jutott tovább, hogy az Országgyűlés megvitassa, majd szavazzon egy-egy irományról. Számszerűen például 2010 és 2014 között összesen 541 javaslatot nyújtott be az ellenzék, a jelenlegi ciklusban pedig tavaly év végéig, tehát alig több mint fél év alatt 57 -et.

– Magyarországon ez mindig jellemző gyakorlat volt, igaz voltak kiugró időszakok – mondja Molnár Csaba, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetének munkatársa. Ez utóbbira példa a 2006 és 2010 közti Gyurcsány-Bajnai ciklus, amikor 15 ellenzéki javaslatból lett törvény. Ekkor, illetve az Antall-kormányban (akkor is 15 volt) fogadták el a rendszerváltás óta a legtöbb, ellenzék által benyújtott javaslatot.

Kattintson és regisztráljon cikkünk elolvasásához a mobil Népszaván! Egy hétig szabad a betekintés.

– derül ki összeállításunkból még.