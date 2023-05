Balogh Gyula;

gyász;Lang Györgyi;

2023-05-21 15:36:00

Lang Györgyi halálára

Hosszú, méltósággal viselt betegség után, 66 éves korában, elhunyt Lang Györgyi színésznő, énekesnő.

Lang Györgyi távozásával egy intézményt siratunk. Lang Györgyi volt maga az intézmény, a vidámság, az életöröm, a színvonalas előadó-művészet és az emberi jogokért való küzdelem letéteményese. Kazimir Károly osztályában végzett 1981-ben a Színház-és Filmművészeti Főiskolán, osztálytársa mások mellett Kulka János volt, akivel egy ideig az életben is párt alkottak, de máig nagyon szoros barátságot ápoltak. A főiskola után Pécsre került és sokat játszott. Aztán jött a fordulópont, amikor 1988-ban Falusi Mariann-nal megalakították a Pa-dö-dőt. Pillanatok alatt országosan népszerűek lettek, a formáció egyedisége, illetve a dalaik rendkívül vonzónak bizonyultak. Sokat koncerteztek, lemezeket adtak ki, televízióban szerepeltek. Lang Györgyi imádta a színpadot, ahol remekül ki tudta fejezni magát. A rá jellemző iróniát, szókimondást, vagányságot meg tudta mutatni. De nem csak a színpadon volt profi, hanem a mikrofon mögött rádióban, vagy televízióban műsorvezetőként is. Egy ideje betegsége tolószékbe kényszerítette, de úgy csinált, mintha mi sem történt volna. Tovább koncertezett, énekelt és műsorokat vezetett, színházba járt, majdnem minden premieren ott volt. Évek óta hallgattam őt a Klubrádióban, ahol párban Falusi Mariann-nal vezetett műsort. Megvallom, az egyik kedvenceimmé váltak. Annyi empátiával, kíváncsisággal, érdeklődéssel beszélgettek az alanyaikkal, hogy ha tehettem, a rádió mellett maradtam.

Györgyi óriási hittel és szókimondással vett részt ebben, amikor újabb betegsége miatt már sokszor elakadtak a szavai, akkor is. Ám kényszerű töredékessége, vagy némasága ellenére lehetett érezni a jelenlétét. A politikusoknak, a hatalmon lévőknek sokszor beszólt, utálta az igazságtalanságot, a másság elnyomását. Ennek a véleményének mindig és minden körülmények között hangot is adott. A csatorna is partnerien állt hozzá és kitartott Lang Györgyi mellett. A színház, a hite, a világnézete és az emberek iránti elkötelezettsége, hűsége tette igazán jelentős személyiséggé. Az interneten és más fórumokon nagyon sokan búcsúznak tőle. Nem véletlenül. Nagyon fog hiányozni.