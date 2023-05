Á. B.;

2023-05-21 22:08:00

Mérgező anyagok szivárognak egy cég zagytározójából Lőrincinél, a helyiek tüntetést szerveznek

Amikor pedig nagy szél van, akkor a gyógyszergyártási melléktermékként keletkezett por beteríti a folyópartot.

A megengedettnél lényegesen több higanyt, cinket és nikkelt tároltak egy cégnél a Heves vármegyei Lőrinciben, holott a hulladékhasznosítót csak egy gát választja el a Zagyva folyótól - hangzott el az RTL vasárnap esti híradójában.

A közelben lakó Petrik Zsolt azt mondja, már régebben is szivárgott az a zagytározó, amelyben nehézfémeket és egyéb veszélyes anyagokat tartanak. Tavaly nyáron azonban sokkal több méreg juthatott ki a telepről, mint azelőtt. A Mátrai Erőmű korábbi salaktárazójába 35 éve hordják a veszélyes hulladékot. Petrik Zsolt szerint nagy mennyiségű vegyszer lehet a telepen. Egy légi felvételen azt mutatta, hogy információi szerint gyógyszertári termékek, gyógyszerek gyártásából származó melléktermékek is megtalálhatóak a telepen, por halmazállapotban. Ha pedig szél van, akkor ez az egész beteríti a Zagyva partját.

A csatorna kereste a céget, hogy megtudja, milyen anyagokat tárolnak ott, de nem kaptak választ. Ugyanakkor birtokukba került egy környezetvédelmi jelentés, amely szerint ugyan a tavalyi szivárgás nem okozott jelentős környezeti károkat, de a cég tevekénységében már igen, ezért a Heves Vármegyei Kormányhivatal korlátozta működésüket. A legfrissebb műholdképen azonban kivehető, hogy miután a hatóság megtiltotta a régi tárolók használatát, a cég dolgozói újabb gödröket kezdtek ásni a közeli horgásztó mellett. Hogy mire használják majd azokat, egyelőre nem tudni.

A vizsgálat azt is megállapította, hogy higanyból, cinkből és rézből a megengedettnél jóval több volt a medencében, 22 anyag mennyisége pedig jelentősen túllépi a talajszennyezési határértéket. A jelentés szerint tavaly az extrém száraz nyár is hozzájárult a szivárgáshoz. A környéken élők félnek, tüntetést szerveztek és aláírásokat gyűjtenek. A vállalkozás közleményeiben többször is azt állította, hogy szabályosan működnek. A hulladékkezelő cég bíróságon támadta meg a környezetvédelmi hivatal tiltását. A környezetszennyezésről a perben szakértőket kérdeznek meg, az ő vizsgálatuk még tart. Elsőfokú ítélet hónapok múlva várható.