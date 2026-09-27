Az ország egészét sújtó rekordaszály után alig-alig érezni a szórványos őszi csapadék áldásos hatását. Nem jobb a helyzet a Zagyva vízgyűjtőjén sem, ahol a folyó vizét a felső szakaszon horgásztavak, víztározók és gazdálkodók egyaránt használják. Illegális esetek is előfordulnak: a vízhiány minden ágazatban súlyos tüneteket okoz.
Amikor pedig nagy szél van, akkor a gyógyszergyártási melléktermékként keletkezett por beteríti a folyópartot.
Egyelőre nem találták meg azt a férfit, aki szerda délután elmerült a Zagyva folyó Alattyán és Jánoshida közötti szakaszán, a keresést csütörtökön folytatják - közölte az Életjel Mentőcsoport vezetője szerda este.
A héten megkezdődik a Szolnok és Szajol közötti vasútvonal megújítása - közölte a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. A 2015 decemberében befejeződő beruházás nettó értéke 20,6 milliárd forint. A felújítás a közlekedés operatív program (Közop) keretében európai uniós források felhasználásával valósul meg