1,2 milliárd eurós bírságot kapott a nyakába a Facebook anyacége az EU-tól

A techóriás nem akar megfelelni a szigorúbb uniós adatvédelmi szabályoknak.

Uniós rekordot jelentő összegű, 1,2 milliárd eurós bírságot szabtak ki a Metára, amiért a Facebook anyavállalata megszegte az Európai Unió adatvédelmi szabályait - számolt be a Politico.

Az ír adatvédelmi bizottság hétfői bejelentése szerint a Meta megsértette az általános adatvédelmi rendeletet (GDPR), amikor európai Facebook-felhasználók személyes adatait anélkül továbbította az Egyesült Államokba, hogy érdemben megvédte volna őket Washington adatfelügyeleti gyakorlatától. A Politico megjegyzi, az 1,2 milliárd eurós büntetés az eddigi legnagyobb, amit a GDPR alapján kiszabtak. Az adatvédelmi felügyelet közlése szerint azzal, hogy a Meta egy szabványos szerződéses záradékként (SCC) ismert jogi eszközt használt az adatok Egyesült Államokba történő továbbítására, figyelmen kívül hagyta a Facebook európai felhasználóinak alapvető jogait.

Az Európai Bíróság 2020-ban szigorította az uniós polgárok adatainak tárolására és továbbítására vonatkozó szabályokat, a Meta azonban más nagy multicégekhez hasonlóan továbbra is az addigi gyakorlatot alkalmazta, s korábban azt is kilátásba helyezte, hogy ha nem lesz számukra megfelelő adatáramlási megállapodás, akkor beszüntetheti Európában a Facebookot és az Instagramot is.

Nick Clegg, a Meta globális ügyekért felelős elnöke és Jennifer Newstead, a tech-óriás jogi igazgatója a bírságról szóló döntést úgy kommentálta, hogy „hibás, indokolatlan, és veszélyes precedenst teremt a számtalan más, az EU és az Egyesült Államok között adatátvitelt végző vállalat számára”. Hozzátették, fellebbezni fognak a döntés ellen.