Balogh Gyula;

Katona József Színház;

2023-05-23 18:56:00

A hatvanas évek táncdalfesztiváljait idézték fel a Budapest Parkban

A Csinibaba című koncerten vasárnap este a negyven éves születésnapját ünneplő Katona József Színház társulata és a Budapest Parkban gyakran megforduló előadók léptek fel együtt.

Csaknem nyár esti időben, felfokozott érdeklődés mellett kilenc ezer néző (majdnem telt ház) várta, hogy felcsendüljenek a hatvanas évek táncdalfesztiváljainak a nagy slágerei a Budapest Parkban. Már az ötlet is nagyszerű, Kazimir Annamarinak, a Katona József Színház kommunikációs munkatárásnak jutott eszébe, hogy mi lenne, ha a színházának társulata együtt énekelne a Budapest Park mai kedvelt előadóival és felidéznék a hatvanas évek táncdalfesztiváljait.

A Katona alapvetően prózai színház, a színészek közül azonban többen is átléptek olykor a zenei terepre. Énekelt zenekarban korábban Jordán Adél, Tasnádi Bence is játszik különböző formációkban, többeknek, például Ónodi Eszternek lemeze is jelent meg. Mégis, bár nem vitatható a kezdeményezés kreativitása merész vállalkozásnak tűnt, hogy az éppen negyven éves Katona társulata kiálljon egy ekkora, ennyi nézőt befogadni képes koncertszínpadra. A kétkedőket aztán hamar megnyugtatta, amikor Pálmai Anna és Péterfy Bori elénekelte az Utánam a vízözön című örökzöldet. Szinte felrobbant a Park! Előtte az összes előadó énekelte a koncert címadó dalát a Csinibabát. A műsort Kocsis Gergely és vendégként Thuróczy Szabolcs vezette. Vicces volt, amikor egy bejátszás alá tátogtak mosolyogva. A hangfelvétel pedig a második, 1967-ben rendezett Táncdalfesztivál döntőjéből származik, Az archív anyagban a két akkori műsorvezető Takács Marika (Kazimir Annamari édesanyja) és Varga József köszönti a megjelenteket több nyelven. A felvétel az Erkel Színházban készült. Erre tátogtak rá Kocsisék. (Rendező: Vajdai Vilmos).

A koncert kiállítása egészen nagyszabásúnak és találónak mondható. A díszlet, egy hatalmas lépcső (Látványtervező: Schnabel Zita) szintén a hatvanas évek táncdalfesztiváljainak kulisszáit idézte. A ruhák (Stylist: Giliga Ilka) alapvetően szintén a hatvanas évekből valók, ám közülük több a mai divatnak is megfelel. Bátran rövid szoknyák, testhez simuló kosztümök mellett retró férfi ingek, öltönyök a meghatározók. Az előadók érezhetően élvezték az amúgy mégis egyénre szabott megjelenést. Nem csak a vendég énekesek érkeztek különböző zenekarokból, de a koncertet kísérő zenészek is, így állt össze a Meggyes Ádám vezette több mint húszfős kísérőzenekar, a Nart Orchestra. Meggyes Ádámot legtöbben az Irie Maffia trombitásaként ismerhetik. Az előadásba belefértek szólók és más egyedi zenei megoldások is. És ha már egyediség: a műsorvezetők minden dalnál megneveztek egy kísérőzenekart, amely az esetek többségében a fantázia szüleménye. Az Ádám hol vagy? című dalnál, melyet Németh Juci és Tóth Zsófi adott elő, az hangzott el a felkonferálásban, hogy „a Belügyminisztérium III/III. ügyosztályának a férfikara”. A katona ruhában megjelenő jól láthatóan az alkoholt nem megvető kórustagokat Nagy Ervin, Vajdai Vilmos és Elek Ferenc alakította nagy sikerrel.

Az egyik legnagyobb ováció a kilencvenen túl lévő Szinetár Miklóst fogadta, aki az 1967-es Táncdalfesztivál zsűrijének elnöke volt. Mielőtt megjelent, archív felvételről arról beszélt, hogy ezekben a dalokban kis és nagy igazságok rejtőznek. Ezt aztán a színpadon is elmondta, azzal kiegészítve, hogy ez igaz a Katona József Színház most már negyven éves működésére, illetve előadásaira is.

A koncert vége felé a minap elhunyt Lang Györgyi emlékére hangzott el az Imádok élni című sláger Jónás Vera és Elek Ferenc előadásában. Sokunknak könny szökött a szemébe, de hamar letöröltük, mert Györgyi, a Katona egykori törzsnézője, a Padö-dő énekese, sok fellépő színész és előadó barátja, ezt nem nézte volna szívesen.

Infó:

Csinibaba Táncdalfesztivál

Budapest Park

május 21.