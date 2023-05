Á. B.;

Oroszország;harcok;Belgorod;

2023-05-22 21:35:00

Atomfegyvereket visznek el az oroszok a belgorodi régióból a katonai csoportok betörése után

Szinte senki sem tudja, hogy mi történik, csak azt, hogy Oroszország területén folynak a harcok. Moszkva szerint ukránokról van szó, Kijev azonban tagad.

Az oroszok megkezdték a belgorodi területen tárolt nukleáris fegyverek elszállítását - jelentette ki az ukrán hírszerzés főigazgatóságának szóvivője az Ukrainszka Pravda beszámolója szerint.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, katonai csoportok több települést elfoglaltak az ukrán határ mentén. Egyelőre nem lehet pontosan tudni, hogy milyen alakulatokról van szó, de jelen állás szerint egy ukrajnai székhelyű orosz milícia állhat a történtek mögött, amely saját meghatározása szerint Vlagyimir Putyin megbuktatásán dolgozik.

Andrij Juszov közlése szerint az atomfegyverek kiürítése a Belgorod-22 néven ismert létesítményből történik. Hozzátette, az oroszok a művelet végrehajtásához jelentős számú személyzetet használnak. A belgorodi területen kialakult állapotokkal kapcsolatban pedig kijelentette, hogy az egy belső konfliktus, az ukrán védelmi erők kizárólag saját területük felszabadítására összpontosítanak. Nyomatékosította, hogy Ukrajnának semmi köze nincs az ott zajló harcokhoz, az akcióban helyi Putyin-ellenes alakulatok vesznek részt.

A terület kormányzója arról számolt be a BBC szerint, hogy az orosz erők keresik azt a csoportot, amely megtámadta a határ menti Grajvoronszkij körzetet. Vjacseszlav Gladkov közlése szerint nyolc ember megsérült, köztük két ember kórházba került, miután egy falut tüzérségi tűz alá vettek. A harcok három házat és egy helyi közigazgatási épületet is megrongáltak, és a helyzet továbbra is „rendkívül feszült”. Közlése szerint a régióban „terrorellenes műveletet” indítottak. Mindez különleges hatásköröket biztosít a hatóságoknak, többek között a személyazonosság ellenőrzésére és a kommunikáció megfigyelésére is lehetőséget ad a hatóságoknak.