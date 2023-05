nepszava.hu;

Az MSZP és a DK is elmegy szerdán Pintér Sándorhoz, de viszik magukkal a PDSZ-t és az Egységes Diákfrontot is

A pedagógusok státusztörvényéről a Belügyminisztériumba hívott egyeztetés tekintetében nagy a megosztottság, de abban egyetértés körvonalazódik, hogy a hatalomnak valójában az érintettekkel kell tárgyalnia.

Az MSZP képviseletében Kunhalmi Ágnes társelnök, országgyűlési képviselő, a parlamenti kulturális mizottság alelnöke vesz részt szerdán a Belügyminisztériumban (BM) az oktatásról zajló egyeztetésen – közölte a Népszavához eljuttatott közleményében az ellenzéki párt. Leszögezték, hogy azért tesznek így, mert nem lehet kihagyni egy alkalmat sem, amikor segíthetnek az oktatásban résztvevő diákok, pedagógusok hangját felerősíteni. Világossá tették, hogy szerintük semmi szükség a pedagógusi státusztörvényre, ugyanakkor állítják azt is, hogy valójában a szakszervezetekkel kellene megállapodnia a kormánynak, nem a pártokkal, ezért a tárgyalásra a PDSZ képviselőjével együtt mennek.

A szocialisták mellett a DK ugyancsak közleményben jelezte lapunknak, hogy ők meg az Egységes Diákfront képviselőjével érkeznek szerdán a BM-be. Ugyan korábban azt közölték, csak akkor mennek el az egyeztetésre, ha meghívják a pedagógusok és diákok szervezeteit is, ám erre kevés esélyt látnak, most szerintük nincs változás, mert csak akkor lesznek ott, ha ott lehet a diákok egy képviselője is. – Ha ő is Pintér Sándor szemébe mondhatja a diákok véleményét a bosszútörvényről, akkor a DK is ott lesz az egyeztetésen, de ha nem engedik be, akkor a DK sem megy be – szögezte le Barkóczi Balázs, pártjának oktatási és kulturális árnyékminisztere.

Pintér Sándor belügyminiszter néhány perccel a múlt pénteki diáktüntetés előtt az új pedagóguséletpálya-törvényről szóló egyeztetésre hívta valamennyi parlamenti pártot e hét szerdára. Az ügyben azonban nagy a megosztottság: a Tanítanék Mozgalom egyértelművé tette, hogy szerintük „az Orbán-kormány bosszújának eszközéről, azaz a státusztörvényről tárgyalni nem lehet, teljes egészében el kell utasítani”. Ezzel szemben a PDSZ állítja: el kell mondani a kormánynak, hogy mi a gond a státusztörvénnyel. A pártok közül egyébként a Jobbik már jelezte, hogy elmennek a tárgyalásra Brenner Koloman és Ander Balázs képviseletében, míg az LMP Csárdi Antalt és Kanász-Nagy Mátét küldi, míg a Momentum felszólította Pintér Sándor, előbb garantálja írásban, hogy a rendőrök nem verik gumibottal, és nem fújják le könnygázzal az oktatásért tüntető diákokat.