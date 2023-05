nepszava.hu;

Orbán-kormány;Amerika;gyarmatosítás;Pfizer;összeesküvés-elmélet;dezinformáció;COVID-19;orosz-ukrán háború;

2023-05-23 12:45:00

Kiderült, hogyan befolyásolja az Orbán-kormány még a dezinformációk terjedését is

Míg az oltásellenességet szító Pfizer-emberkísérlet összeesküvés-elméletének népszerűsítését visszafogták, addig az amerikaiak ukrajnai földvásárlásának hamis teóriáját a nyilvánosság főáramába terelték.

A magyarországi információs autokráciában a narratívák központi kontrollja nagyon fontos hatással lehet azok nyilvános megjelenésére – állapította meg a Political Capital egy friss, a Népszavához is eljuttatott kutatásában, amelyben két dezinformáció alakulását vizsgálta. Az ukrajnai háború kezdetén elterjedt összeesküvés-elmélet szerint „az amerikai vállalatok Ukrajna földjeinek jelentős részét felvásárolták”, ezzel mintegy gyarmatosítva az országot, míg a Pfizer-oltásról elterjedt álhír arról szólt, hogy a vakcinát egyfajta „emberkísérletként” használták rajtunk.

– Míg az oltásellenes narratívákat a központi politikai akarat igyekezett javarészt száműzni a nyilvánosság főáramából, a „háborúellenes és békepárti”, valójában az orosz érdekeket kiszolgáló narratívákat és az abból sarjadó összeesküvés-elméleteket viszont tudatosan vezette be a nyilvánosság és egyes esetekben a kommunikáció főáramába – állapította meg az elemzés, hozzátéve, a két esettanulmány eredményei arra utalnak, hogy a média egy részében van következménye a tényellenőrzésnek.

A kutatás kitért arra, hogy mind az ukrán földvásárlásokkal, mind a Pfizer-vakcinával kapcsolatos, jellemzően nemzetközi összeesküvés-elmélet megjelent a kormányzati irányítású felületeken, ám az előbbi „az ál-nemzetközi, valójában a magyar kormányhoz közeli V4NA hírügynökségen” keresztül jutott be a hazai nyilvánosságba. A Pfizer-ügy ezzel szemben több, marginális forráson keresztül szivárgott be. Míg az előbbit gyorsan, intenzíven és koncentráltan terjesztette a kormányzati irányítású média, az utóbbi több, kis hullámban jelent meg. Ezt az is alátámasztja, hogy az Ukrajnában zajló amerikai „gyarmatosítással” kapcsolatos cikkek több, mint háromszor annyi interakciót generáltak, mint a Pfizerrel kapcsolatos dezinformációt terjesztő írások.

A Political Capital szerint kiderült az is, hogy egy a Coviddal, illetve az oltásokkal kapcsolatos dezinformációt terjesztő források később előszeretettel propagálták a háborúval kapcsolatos – főleg a Kreml szempontjait tükröző – összeesküvés-elméleteket és dezinformációkat. Ez a jelenség megfigyelhető volt a hazai egészségügyi álhíreket terjesztő, covidszkeptikus politikai szubkultúrában is. – A magyar kormány által irányított offline, illetve online médiakörnyezetben már más logika érvényesül: míg az oroszbarát narratívák zöld utat kapnak, a covid-dal, illetve az oltásokkal szembeni összeesküvés-elméletek jóval kevésbé terjedhetnek – szögezte le az elemzés.