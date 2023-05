Vas András;

Jogerősen nyertek a civilek, a fideszes hatalomnak le kell mondania a kikötőépítésről Balatonföldváron

A jogértelmezésünk szerint a vállalkozónak azonnal abba kell hagynia az építkezést – magyarázta lapunknak Herényi Károly, a Mosolygó Balatonföldvár egyesület elnöke a Pécsi Törvényszék szerdai ítéletét, amely másodszor is megsemmisítette a balatonföldvári Nyugati strandra tervezett, s az év eleje óta gőzerővel épülő vitorláskikötő építési engedélyét.

A grémium új eljárásra kötelezte a Veszprém Megyei Kormányhivatalt, azzal kitétellel, hogy vegye figyelembe a jogerős bírósági verdiktet. A kormányhivatal ugyanis tavaly ősszel, mindössze másfél nappal azután, hogy a törvényszék megsemmisítette az első építési engedélyt, új jogosultságot adott a kivitelező Balabo Kft.-nek. A bíróság most ezt is szóvá tette, jelezve, hogy ezzel sérültek a felperes civil egyesület jogai.

Az ítélet jogerős, a két alperes, a balatonföldvári önkormányzat és a kormányhivatal már csak felülvizsgálatot kérhet a Kúriától. A legfőbb bírói testület azonban az idén márciusban elutasította kérelmüket, melyet az elsőként megadott építési engedély megsemmisítése miatt nyújtottak be.

– Bíztunk a bíróságban, hogy ugyanazon elveket vallja majd, mint az első engedély esetében – jegyezte meg Herényi Károly. – Ha ugyanis nem ez a döntés születik, úgy hosszabb távon az összes balatoni strand veszélybe kerülhetett volna, hiszen ezen az alapon bárhol nekiállhattak volna építkezni.

A Mosolygó Balatonföldvár egyesület elnöke úgy vélte,

– Elvileg ezek után a kormányhivatal csak akkor adhat ki új építési jogosultságot, ha az önkormányzat megváltoztatja a helyi építési szabályzatot, amely kimondja, hogy a strand helye és funkciója nem változtatható meg – tette hozzá. – Erre azonban szerencsére nincs lehetőség. Ettől függetlenül el tudom képzelni, hogy a kormányhivatal kiad majd még egy engedélyt a cégnek, mert egyértelmű, hogy az időt akarják húzni, míg olyan készültségi fokot ér el a beruházás, hogy megkérhetik rá a fennmaradási engedélyt. Bár bizakodó vagyok, hogy ez nem történik meg, de sajnos a mai Magyarországon előfordulhat, hogy jogerős építési engedély nélkül is megépül valami. Ott, ahol egy kormányhivatal megteheti, hogy nem veszi figyelembe a Kúria által is megerősített bírósági ítéletet, nem lenne meglepetés.

Mint arról a Népszava a kezdetektől beszámolt, a fideszes többségű földvári képviselő-testület a 2019-es önkormányzati választások után vette napirendjére a hivatalosan e-kikötőként épülő – a valójában a vitorláshelyek töredéke lenne valóban elektromos – beruházás ötletét, s a koronavírus-járvány miatt elrendelt rendkívüli jogrendnek köszönhetően Holovits Huba kormánypárti polgármester ki is írta a pályázatot, melyen aztán győztest is hirdetett. A tendert a Balabo Kft. nyerte, a cég nem sokkal korábban kapott 897 millió forintos állami támogatást e-kikötő létesítésére. Eredendően a Nyugati strand kettévágásával 1,6 milliárd forintból, 2,3 hektár vízfelületű, összesen 2,8 hektáros, 175 hajó befogadására alkalmas kikötő épült volna, melynek hosszabb mólószárnya 380 méterre nyúlna be a tóba.

Civil szervezetek a kezdetektől ellenezték a projektet, ennek ellenére a veszprémi kormányhivatal szabad utat adott a beruházásnak, majd, miután tavaly ősszel ezt a pécsi bíróság megsemmisítette, azonnal új jogosultsággal ruházta fel a Balabót. A kikötőépítésre az Európai Unió környezetvédelmi biztosa, a litván Virginijus Sinkevicius is felfigyelt, s az ügyben az idén tavasszal megkereste a magyar hatóságokat, jelezve, a beruházás nemcsak a természeti környezetet veszélyezteti, de egy korábbi EU-s projektet tesz semmissé, ugyanis a Nyugati strand korábban többek között közel 180 millió forintnyi uniós támogatásból újult meg.