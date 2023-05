P. L.;

2023-05-24 22:20:00

Már az MTÜ lazítana a vendéglátósokat élő adatszolgáltatásra kötelező terven

Az eredeti tervek komoly nehézségeket okoznának, elsősorban a kisvállalkozóknak.

Július elsejétől egyelőre csak a magas, évi 100 millió forint nettó árbevétel felett teljesítő vendéglátó vállalkozások számára léptetné életbe a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) azt a rendelkezést, amelynek értelmében valós időben kell adatot szolgáltatniuk a vendéglátósoknak arról, hogy pontosan milyen termékből mennyit adnak el - írja a Magyar Hang.

A terv szerint az ügynökség januártól léptetne életbe egy második lépcsőt, ekkor már a 12 millió forintot elérő nettó árbevételű vendéglátó egységekre is kiterjedne az intézkedés. Az ennél kisebb bevételűekre viszont nem tennék kötelezővé az élő adatszolgáltatást.

Korábban a Telex nyomán lapunk is beszámolt arról, hogy az új állami regulában a büfék, az éttermek, a cukrászdák, a kávézók, az italboltok, a bárok, a szórakozóhelyek és a gyorséttermek is érintettek lennének. A tervek szerint az adatok a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz (NTAK) futnak majd be, de a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) is látni fogja őket. A rendelkezés miatt sokan felháborodtak: volt, aki arra panaszkodott, hogy a kisebb vendéglátósoknak lehetetlenné válik a helyzete a megbonyolított adminisztráció miatt, ráadásul a tervezet számos nyitott kérdést is eredményezett.