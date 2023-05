P. L.;

manipuláció;Lánchíd;kormánypropaganda;állami média;

2023-05-24 22:19:00

Megszólalt az egyik riportalany, akinek az állami média manipulálta a nyilatkozatát

Az M1 ahelyett, hogy elismerte volna az ócska trükköt, támadni kezdett.

Lapunk is beszámolt arról a 444 által megszerzett felvételről, amely bemutatja, hogy a már évi 130 milliárd forint adófizetői pénzzel támogatott állami média miként manipulálta a megszólaltatott civil interjúalanyok nyilatkoztait a Lánchíd felújításáról és az autósok visszaengedéséről szóló anyagában. A portál által megosztott felvételen a még vágatlan és nyers anyag látható párhuzamosan a végül adásba kerülő anyaggal.

Az adásba végül bekerülő, nyilatkozó autósoktól csak olyan állításokat hagytak meg a híd lezárásával kapcsolatos kérdésre, mint „szóhoz se jutok” vagy „nem örülök neki”, illetve „borzasztó”. Ezzel szemben a nő, aki azt állítja, hogy nem örül neki, előtte megemlíti, hogy megérti a döntést, csak ez már végül nem került bele az adásba. Szintén látható egy elektromos autót vezető férfi, aki azt válaszolja, egyetért a lezárással. Ő végül be sem kerül az adásba, mivel nem éppen a kormánynak megfelelő narratívával áll elő.

A videó közzététele után az M1 ahelyett, hogy sunnyogott volna az ügyben - netán elnézést kért volna a félrevezetésért - azt állította, hogy „hazudozók” vádolják manipulációval a közmédiát. Pechjükre az rtl.hu elérte az egyik fiatal autóst, akitől azt vágták be, hogy „szóhoz sem jutok”. Ő a portálnak elmondta, amikor látta, hogy az állami média kérdezi, ironizálni kezdett, azokat a részeket viszont már kivágták a felvételből, amelyekből ez kiderült.

- fogalmazott.

Mondata végül kontextus nélkül került be az adásba. A férfi elmondása szerint ezt követően megkérdezték tőle, hogy nem gondolja-e, hogy a Lánchíd felújítása hozzájárul a dugóhoz. Ő erre szintén ironizálva annyit mondott, hogy „de, biztosan”. Hozzátette, nem is érti, miért került be az anyagba.